SİHA'lar yine sahada! Azerbaycan, Ermenistan'ın topçu bataryalarını böyle imha etti

İşgalci Ermenistan'a karşı operasyon başlatan Azerbaycan, düşman ordusunu darmadağın etmeye devam ediyor.

27 Eylül'den bu yana düzenlediği saldırılarda Ermenistan'ın kaybına ilişkin bilançoyu açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait 200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sisteminin imha edildiğini bildirdi.

Ermenistan'ın topçu bataryaları dağıtıldı

Ermenistan'ın ağır kayıplar vermesine neden olan saldırılara SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı) damgasını vururken, Bakanlık yeni görüntüler paylaştı. Ermenistan ordusuna ait topçu bataryalarının imha edildiği anların yer aldığı görüntülerde Ermeni askerlerinin kaçma anı da net bir şekilde görüldü.