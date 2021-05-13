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SİHA’lar İsrail semalarında! Kaçacak delik aradılar… İnanılmaz görüntüler

Hamas, İsrail’e ait hedefleri SİHA’lar ile vurmaya başladı. Yıllardır sivil ve çocuk dinlemeden Filistinlileri katleden İsrailliler, Hamas SİHA’larından kaçacak delik aradı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 16:22:00 -

 yeniakit.com.tr 

İsrail, Gazze’de hedefleri vurmaya başladı. Kudüs’te de Mescid-i Aksa’da saldırılar düzenlendi. Hamas İsrail’e karşılık verirken, Tel Aviv Gazze’ye yönelik kara harekatı başlatılacağını açıkladı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Hamas silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) İsrail’e saldırı düzenlemeye başladı.

SİHA’larla İsrail’e ait hedefleri imha eden Hamas, işgalcileri korkuttu.

Kaçacak delik arayan İsrailliler, o anları sosyal medyada paylaştı.

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