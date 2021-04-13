SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık

Türkiye’ye ait SİHA’ların işgalci Ermenistan’a karşı kullanılması, rahatsız etti. Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau Türkiye’ye İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojisi ihraç izinlerini tamamen iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada aynı zamanda bir itiraf da yer aldı. Ermenistan’ın komşusu Azerbaycan’ın topraklarıın 30 yıl boyunca işgal etmesine ses çıkarmayan Kanada, bu toprakların meşru bir askeri harekatla kurtarılmasından rahatsız olduğunu da duyurdu. Bakan Garneau kararın söz konusu ekipmanların Dağlık Karabağ’da Ermeni güçlerle savaşan Azerbaycan ordusu tarafından kullanıldığının tespit edilmesinin ardından alındığı açıklandı.

Garneau yaptığı yazılı açıklamada “Bu kullanım Kanada’nın dış politikası ve Türkiye’nin verdiği son kullanıcı garantileri ile uyumlu değil,” ifadelerine yer verirken bu endişelerinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’na iletildiğini aktardı.

Garneau yeni askeri ürün ve teknoloji ihracatlarına izin vermeden önce son kullanıcı garantilerinde tutarlılık sağlamak için Türk yetkililerle karşılık güven oluşturma adına diyalog mekanizması kurmak istediklerini vurguladı.

Özellikle savunma sanayi ürünlerinin ihracatında kullanılan son kullanıcı sözleşmeleri satılan teknolojilerin son kullanıcısının kimler olacağının açık bir şekilde bildirilmesini garanti altına alıyor. Savunma firmaları bu sözleşmelere dayanarak hükümetlerden ihracat izinleri alıyor. Türkiye’ye satılan İHA ekipmanlarının ihracat lisansları ekim ayında askıya alınmıştı.

Kanada’nın iptal ettiği ihracat izni, Türkiye’ye yönelik teknoloji ürün satışına ilişkin 29 farklı lisansı ilgilendiriyor.

Türkiye rahatsızlığını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede aynı zamanda Türkiye’ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada’nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.