  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık
Dünya

SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan'ın tarihi başarısı sonrası Kanada'dan skandal bir Türkiye adımı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 10:17:00 -
SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık

Türkiye’ye ait SİHA’ların işgalci Ermenistan’a karşı kullanılması, rahatsız etti. Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau Türkiye’ye İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojisi ihraç izinlerini tamamen iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada aynı zamanda bir itiraf da yer aldı. Ermenistan’ın komşusu Azerbaycan’ın topraklarıın 30 yıl boyunca işgal etmesine ses çıkarmayan Kanada, bu toprakların meşru bir askeri harekatla kurtarılmasından rahatsız olduğunu da duyurdu. Bakan Garneau kararın söz konusu ekipmanların Dağlık Karabağ’da Ermeni güçlerle savaşan Azerbaycan ordusu tarafından kullanıldığının tespit edilmesinin ardından alındığı açıklandı.

Garneau yaptığı yazılı açıklamada “Bu kullanım Kanada’nın dış politikası ve Türkiye’nin verdiği son kullanıcı garantileri ile uyumlu değil,” ifadelerine yer verirken bu endişelerinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’na iletildiğini aktardı.

Garneau yeni askeri ürün ve teknoloji ihracatlarına izin vermeden önce son kullanıcı garantilerinde tutarlılık sağlamak için Türk yetkililerle karşılık güven oluşturma adına diyalog mekanizması kurmak istediklerini vurguladı.

Özellikle savunma sanayi ürünlerinin ihracatında kullanılan son kullanıcı sözleşmeleri satılan teknolojilerin son kullanıcısının kimler olacağının açık bir şekilde bildirilmesini garanti altına alıyor. Savunma firmaları bu sözleşmelere dayanarak hükümetlerden ihracat izinleri alıyor. Türkiye’ye satılan İHA ekipmanlarının ihracat lisansları ekim ayında askıya alınmıştı.

Kanada’nın iptal ettiği ihracat izni, Türkiye’ye yönelik teknoloji ürün satışına ilişkin 29 farklı lisansı ilgilendiriyor.

Türkiye rahatsızlığını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede aynı zamanda Türkiye’ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada’nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdulcabbar

Kimsiniz ulan siz?, sürüsü gibi saldırıyorsunuz...İçimizdeki sürülerini andırdınız...”KÜFÜR TEK MİLLETTİR”
  • Yanıtla

k.c

la bi ...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Gözaltına alınan emekli amiraller hakkında karar verildi
Gündem

Gözaltına alınan emekli amiraller hakkında karar verildi

Emekli amirallerin sözde bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan emekli amirallerin tamamı adli kontrolle serbest kaldı...
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Tam kapanma olacak mı?
Gündem

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Tam kapanma olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sona eren Koronavirüs Bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ramazan'da tam kapanma olacak..
ABD basınından çarpıcı analiz: Ruslar bu silahları yenemez
Teknoloji

ABD basınından çarpıcı analiz: Ruslar bu silahları yenemez

ABD basınında yer alan bir makalede, Ukrayna'nın savaş uçaklarının olası bir savaşta Rusya'ya karşı direnemeyeceğini, ancak Türkiye'den alın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay