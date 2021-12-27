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Gündem SİHA'lar bombalamıştı! Öldürülen teröristlerin kimliği belli oldu
Gündem

SİHA'lar bombalamıştı! Öldürülen teröristlerin kimliği belli oldu

SİHA'lar tarafından Ayn el Arap'a düzenlenen saldırıda öldürülen 5 teröristin kimliği belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:40:00 -
SİHA'lar bombalamıştı! Öldürülen teröristlerin kimliği belli oldu

Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele kapsamında SİHA'lar etkin olarak kullanılmaya devam ediyor. Ayn el Arap’a düzenlenen saldırıda, 9 kişinin bulunduğu PKK hücre evininde 5 teröristi etksiz hale getirilmişti.

Kimlikleri belli oldu

SİHA saldırısında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin kimlikleri de belli oldu. İşte o beş terörist: Nujiyan Öcalan, Viyan Kobani, Rojin Ahmed İsa, Mirhaf Halil İbrahim, Welid Kobani.

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