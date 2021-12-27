SİHA'lar bombalamıştı! Öldürülen teröristlerin kimliği belli oldu
SİHA'lar tarafından Ayn el Arap'a düzenlenen saldırıda öldürülen 5 teröristin kimliği belli oldu.
Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele kapsamında SİHA'lar etkin olarak kullanılmaya devam ediyor. Ayn el Arap’a düzenlenen saldırıda, 9 kişinin bulunduğu PKK hücre evininde 5 teröristi etksiz hale getirilmişti.
Kimlikleri belli oldu
SİHA saldırısında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin kimlikleri de belli oldu. İşte o beş terörist: Nujiyan Öcalan, Viyan Kobani, Rojin Ahmed İsa, Mirhaf Halil İbrahim, Welid Kobani.