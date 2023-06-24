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Gündem SİHA'dan nokta atışı! Akıllı bomba teröristbaşını böyle vurdu
Gündem

SİHA'dan nokta atışı! Akıllı bomba teröristbaşını böyle vurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-24 10:11:00 -
SİHA'dan nokta atışı! Akıllı bomba teröristbaşını böyle vurdu

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Çadırcı'nın SİHA'dan atılan akıllı bombayla vurulduğu öğrenildi. Akıllı bombanın geliş anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde yer alan, "Esad Faraşin" ve geçmiş dönemde Avrupa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için "Esad Avrupa" kod adlarını kullanan terörist Abdurrahman Çadırcı, MİT tarafından hedef listesine alındı.

Yapılan çalışmalarda, konsey üyelerinin güvenlik gerekçesiyle bir arada bulunmadığı, Irak, Suriye ve Avrupa'da farklı bölgelerde bulunduğu, örgütün özel toplantıları dışında bulunduğu yerden çıkmadığı belirlendi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çadırcı'nın Suriye'de olduğu bilgisine ulaşan MİT, bu ülkenin kuzeyindeki Kamışlı kentinde çalışma yaptı. MİT'in düzenlediği operasyonla Çadırcı'nın yeri tespit edildi.

AKILLI BOMBA TERÖRİSTBAŞINI NOKTA ATIŞIYLA VURDU!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teröristbaşı Çadırcı, nokta atışıyla etkisiz hale getirilirken başarılı operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. Teröristbaşının SİHA'dan atılan akıllı bombayla vurulduğu öğrenildi.

Akıllı bombanın geliş anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ OLARAK FAALİYET GÖSTERDİ

Kuruluşundan itibaren terör örgütünde yer alan Çadırcı'nın, 1997-1999 döneminde Avrupa'da, 2000'de de Irak kuzeyindeki Kandil'de faaliyette bulunduğu belirlendi.

Interpol tarafından 2001'den itibaren kırmızı bültenle aranan Çadırcı'nın, örgütün Irak'ın kuzeyindeki ve Avrupa'daki faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. 2008-2010 yıllarında PKK/KCK sözde Moskova sorumlusu olarak faaliyet yürüten Çadırcı'nın 2018'den bu yana PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde yer aldığı kaydedildi.

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