SİHA teknolojisinde silah geliştiriyorlardı! Yeni silahlarını duyurdular! İHA hamlesi, bakın ne olmuş!

Hindistan Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından üretilen 10 adet TAPAS-BH-201 (Havadan Gözetleme için Taktik Platform) insansız hava aracı sipariş etti. Bu insansız hava araçları Hindistan’ın teknolojik ve endüstriyel açıdan kendi kendine yeterliliği teşvik etmeyi amaçlayan Atmanirbhar Bharat girişimine olan bağlılığını göstermektedir.

TAPAS-BH-201 insansız hava araçları Hindistan’ın batı ve kuzey sınırları boyunca istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri için tasarlanmıştır. TAPAS-BH-201 insansız hava araçları ortak servislerin 30,000 feet irtifa ve 24 saat dayanıklılık gibi niteliksel gereksinimlerini tam olarak karşılamasa da -sadece 28,000 feet ve 18 saate ulaşıyor- silahlı kuvvetler bu insansız hava araçlarını tercih etti. Bu karar DRDO’nun sürekli iyileştirme çabalarına duyulan güvenin altını çizmektedir.

İSTİHBARAT FAALİYETLERİNDE KRİTİK ROL

Tapas insansız hava araçları, süregelen gerginlikler nedeniyle stratejik açıdan hassas bölgelerdeki istihbarat görevlerinde kritik bir rol oynayacak. Bu bölgeler, Tapas insansız hava araçlarının yüksek irtifa ve uzun dayanıklılık kabiliyetlerine çok uygun bir görev olan sürekli izleme gerektirmektedir. Ayrıca Hindistan Donanması, deniz gözetimini arttırmak ve hayati önem taşıyan deniz yollarını güvence altına almak için stratejik öneme sahip Andaman ve Nicobar Adaları’nda Tapas dronlarını konuşlandırmayı planlıyor. Tapas’ların nispeten kısa pistlerden çalışabilen operasyonel kabiliyetleri, onları takımadaların coğrafi kısıtlamalarına ideal bir şekilde uygun hale getirmektedir.

HİNDİSTAN İHA ENVANTERİNİ GELİŞTİRİYOR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TAPAS-BH-201 insansız hava araçlarının dahil edilmesi, Hindistan silahlı kuvvetleri bünyesinde orta irtifa uzun dayanıklılık (MALE) insansız hava araçlarının kabiliyetlerini arttırmaya yönelik daha geniş bir girişimin parçasıdır. Yakın zamanda Heron Mk2 insansız hava araçlarının hizmete girmesiyle ve potansiyel olarak Heron Mk2 veya yerel olarak üretilen Drishti 10 Starliner modelleri de dahil olmak üzere 91 insansız hava aracı daha satın alma planlarıyla Hindistan İHA envanterini çeşitlendirmeye devam ediyor. Tapas İHA’larının üretimi Bharat Electronics Limited (BEL) ve Hindustan Aeronautics Limited’den (HAL) oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek ve böylece Hindistan’ın yerli savunma ekosistemi güçlendirilecektir.

Kısa bir süre önce yapılan bir denemede Tapas insansız hava aracı Karnataka’daki Chitradurga havaalanından havalandıktan sonra Hint Donanması yetkilileri tarafından Umman Denizi üzerinde uçurularak insansız hava aracının operasyonel esnekliği ve konuşlandırma kolaylığı gösterilmiştir. 2016’dan önce Rustom-II olarak bilinen TAPAS-BH-201 insansız hava aracının geliştirilmesi Hindistan’daki Havacılık Geliştirme Kuruluşu (ADE) tarafından yürütülmektedir. Bu MALE drone, Hindistan silahlı kuvvetlerinin istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Başlangıçta ağırlık, ithal motorlar ve faydalı yük kapasitesiyle ilgili zorluklarla karşılaşan proje, yıllar içinde birkaç prototip ve önemli iyileştirmeler gördü. TAPAS-BH-201, 30.000 feet operasyonel irtifa ve EO ve SAR faydalı yükleri ile 24 saat dayanıklılık gibi gelişmiş teknik özelliklere sahiptir. Ayrıca 350 kg’a kadar çeşitli faydalı yükler taşıyabilmektedir. Drone, hem LOS hem de SATCOM bantlarını kullanan gelişmiş iletişim sistemleriyle donatılmıştır ve GAGAN sistemi aracılığıyla 1.000 kilometreden daha uzun mesafelerde bağlantıları sürdürmesine olanak tanır.

Gözetleme yetenekleri arasında şerit, spot ışığı ve GMTI modlarında çalışabilen ve çeşitli görev türleri için önemli esneklik sunan sentetik açıklıklı radar gibi sofistike sistemler bulunmaktadır. Hindistan’ın insansız hava aracı kabiliyetlerini geliştirme ihtiyacı, batı Himalayalar’da yer alan Hindistan yönetimindeki Keşmir’in stratejik açıdan kritik Ladakh Vadisi’nde süregelen gerilimlerden kaynaklanmaktadır. Bu bölge sadece askeri açıdan değil aynı zamanda içerdiği değerli doğal kaynaklar açısından da büyük önem taşıyor. Tarihsel olarak, bu bölgedeki gerilimler 1962 Çin-Hindistan Savaşı’nın ardından kurulan kötü tanımlanmış sınırlara kadar uzanmaktadır. Bu çatışma sırasında Hindistan ve Çin, Çin tarafından kontrol edilen ancak Hindistan tarafından hak iddia edilen bir bölge olan Aksai Chin de dahil olmak üzere 3.000 kilometreden uzun sınırlarının çeşitli bölümleri üzerinde çatıştı.

İhtilaflı bölgelerin askerden arındırılmasını amaçlayan müteakip anlaşmalara rağmen, bunlara her zaman uyulmamış, bu da aralıklı çatışmalara ve diplomatik açmazlara yol açmıştır. Daha fazla gözetim ve operasyonel esnekliğe duyulan ihtiyaç, 2020 yılında Ladakh bölgesinde yaşanan ve her iki tarafta da kayıplara yol açan şiddetli bir çatışmanın ardından özellikle belirgin hale geldi. Bu olay, sınır çatışmalarında önemli bir tırmanışa işaret etti ve her iki ülkenin de önemli miktarda askeri konuşlandırmasına yol açtı. Buna karşılık Hindistan, keşif ve operasyonel kabiliyetlerini geliştirmek için hava insansız hava aracı filosunu güçlendirmeye odaklanarak bu ihtilaflı bölgede sürekli ve tetikte bir varlık sağlamıştır. Hindistan ve Çin askeri ve diplomatik müzakerelere devam ederken, ilerleme yavaş olmuştur ve her iki taraf da bölgede gelişmiş bir askeri duruş sergilemektedir.