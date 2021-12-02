SİHA takım lideri merhum Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü! Bakın evladını yetiştirirken ne dilemiş?

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İHH Gönüllüsü Bilal Gündoğdu, Bursa'da katılacağı programa giderken, geçirdiği trafik kazası sebebi ile hayatını kaybeden SİHA Takım Lideri Tarık Kesekci'nin annesi Beyhan Kesekçi tarafından yazılan 2019 yılına ait günlüğü paylaştı.

Sözleri okuyanların yüreğini titretti

Merhum Tarık Kesekci'nin annesi Beyhan Kesekci, "Tarık’ım, bilirsin pırlantamsın benim." girişi ile 2019 yılında yazdığı günlüğünde, amacının Ümmete hayırlı bir evlat yetiştirmek olduğunu belirtmişti.

Anne Kesekci'nin merhum evladı için kaleme aldığı duygulandıran sözleri şöyle:

"Ümmete evlat yetiştirmekti derdim. Asımın nesliydi özlemim. Senin başarın, nefsim için değil biliyorsun. Ümmete adadım ben seni…

Canım oğlum, dünya başarılarını Allah çalışana verir. Sen ahiret başarısı için sarfet ki ikisi de senin olsun…

Hayırlı nesiller yetiştirecek, birbirinize örtü olacak, saliha bir eş, bir kız evlat dilemiştim Rabb’imden. Elhamdülillah bize yuva kurduğunu da gösterdi…

Evlat, ben ulaşır mıyım bilmiyorum ama, Rabb’imden dileğimdir, bir gün Ümmetin tarihinde adın olacak. Sen Ümmetin umudusun.

Rabbim seni sevsin, sevdirsin, sevindirsin yavrucuğum."