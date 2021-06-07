“SİHA Sezgin”in İsrail ile Türkiye’yi bir tutmasına tepki

Hasan Eğrigöz Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in skandal bir şekilde Filistin davasına en çok sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı katil Netanyahu’ya benzetmeye çalışmasının ardından şimdi de CHP’li Sezgin Tanrıkulu da Filistin’i işgal edip çocukları katleden terör devleti İsrail ile Türkiye’yi bir tuttu. Terörist cenazesine katılan, SİHA rahatsızlığı ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Türkiye’de ölen çocuklar konusunda neden kimse sesini çıkarmıyor?” şeklinde dünyaya çağrıda bulunarak Türkiye’ye karşı çatışırken ölen teröristlerin hakkını savunmaya çalıştı.

CHP ve İP’e de bu yakışır!

İYİ Parti ve CHP’lilerin son günlerde organize bir şekilde Filistin meselesi üzerinden Türk Hükümetini ve AK Parti’yi hedef almasına tepki gösteren TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, şunları ifade etti: “Klasik CHP görüş ve taktikleri bunlar. Bir kere Filistin’deki çocuklar ile ülkemizin kıyas edilmesi, siyonist İsrail’in zalim gaddar, bebek katili lideri ile ümmetin umudu olan, Filistin davasına en çok sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kıyaslanması kabul edilebilecek bir şey değil. Bunlar saçmalığın zirve yaptığı yorumlardır. Ama kendilerine yakışanı yapıyorlarlar. Önce İyi Parti sonra da CHP. Milletimiz bu yapılanları, bu iftiraları takdir ediyor ve edecektir de.”

İtibarsızlaştırma girişimi

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, tepkisini şöyle dile getirdi: “Filistin’de oradaki insanların topraklarını işgal eden ve oradaki çocukların bombalarla öldürülmesinin konuşulmasına itiraz edip, ‘Onu konuşuyorsunuz, bunu konuşmuyorsunuz’ demek zaten absürt bir olay zaten. İkincisi Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun dışında hiçbir şey gerçekleşmiyor. Türkiye terörle mücadelesini sürdürüyor. Hatta onların saldırılarına karşılık veriyor. Türkiye’nin teröre karşı yapmış olduğu mücadele üzerinden bunu Filistin’le özleştirerek sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verme, onu uluslararası camiada itibarsızlaştırma gibi bir operasyonun bir parçası olarak nitelendiriyorum.”