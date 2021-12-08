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Gündem SİHA Sezgin'e AK Partili vekiller şamarı indirdi! Cevabı duyunca neye uğradığını şaşırdı
Gündem

SİHA Sezgin'e AK Partili vekiller şamarı indirdi! Cevabı duyunca neye uğradığını şaşırdı

Doğu'ya yatırım yapılmadığını iddia ederek TBMM'de algı operasyonu yapmak isteyen CHP'li İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na AK Partili vekiller, 'PKK'ya sor' diyerek tokat gibi cevap yapıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 18:33:00 - 2021-12-08 18:50:24

TBMM'de Doğu'ya neden yatırım yapılmadığını ileri süren CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na, AK Parti sıralarından 'PKK'ya sorun' tepkisi geldi. Tanrıkulu, PKK tepkisini "terbiyesizlik" olarak yorumlayarak sinirlendi.

Bütçe görüşmelerinde CHP grubundan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçelerine ilişkin söz aldı.

GAP'ın belirtilen sürede bitirilmemesine yönelik eleştiride bulunan Sezgin Tanrıkulu, Meclis'in tepkisiyle karşılaştı.

AK Partili vekil: PKK'ya sorun

Tanrıkulu'nun Doğu'ya neden yatırım yapılmadığını sorgulamaya başlaması üzerine AK Parti sıralarından Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "PKK'ya sorun." diye tepki gösterdi.

CHP'li Tanrıkulu cevaba sinirlendi

Doğu ve Güneydoğu'da süren terörle mücadele çalışmalarına dikkat çekerek projelerin yavaşlamasına vurgu yapan Eronat'ın tutanaklara da yansıyan sözleri, Tanrıkulu'nun sinirlenmesine neden oldu.

"PKK'ya sorun neden bitmedi." ifadelerini yineleyen Eronat'a karşı Sezgin Tanrıkulu, "Ya, arkadaşlar, gerçekten...Gerçekten böyle olmaz ya. Sizi terbiyeye davet ediyorum ben, terbiyeye gerçekten, hakikaten terbiyeye davet ediyorum. Böyle bir şey yok, gerçekten böyle bir şey yok, hayret bir şey ya..." dedi.

 

 

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