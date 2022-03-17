SİHA Sezgin'den sonra SİHA Aytun da çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, yaptığı hamlelerle bölgesel ve küresel güç haline geliyor.

Son dönemlerde yerli ve milli savunma sanayinin ağırlık veren Türkiye'nin ürettiği SİHA ve İHA'lar Suriye, Azerbaycan ve Libya'da yazdığı tarihi; Ukrayna'da da sürdürüyor.

Bu başarılar, Türkiye düşmanlarının içerideki piyonlarında da hazımsılığa neden oluyor.

SİHA Sezgin sonra SİHA Aytun da çıktı

Avrupalıların "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" olarak nitelendirdiği BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde üretilen SİHA'lar, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin işbirlikçileri CHP ve İyi Parti'yi de derinden vuruyor.

SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim." ifadelerini kullanmıştı.

Bundan dolayı kamuoyunda 'SİHA Sezgin' olarak nam yapan Tanrıkulu'ndan sonra Türkiye'nin bir de İyi Partili SİHA Aytun'u (Çıray) oldu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı. Devletin tüm imkanlarının SİHA'lar için servis edildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dillendiren Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar hakkında "Havasından geçilmiyor" diye konuştu.