‘SİHA Sezgin’ ile Gezi finansörü Kavala da fonlanmış!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımlaması skandal gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Listede kimler yer aldı?

Listede Türkiye'den birçok medya kuruluşu yer alıyor. Vakfın on binlerce lira fon sağladığı kurumlar arasında Medyascope, Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, , İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

İşte ‘SİHA Sezgin’ ve Osman Kavala’nın fonlandığı merkez!

Fonlanan kurumlar arasında Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) da yer alıyor.

DİSA'nın web sitesindeki bilgiye göre Enstitü, 8 Mart 2010 tarihinde Diyarbakır'da kurulmuş.

Kurucu üyeleri arasında, Galip Ensarioğlu, Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar, Nurcan Baysal, Osman Kavala, Sertaç Bucak, Sezgin Tanrıkulu, Şahismail Bedirhanoğlu, Vahap Coşkun ve Mehmet Emin Aktar gibi isimler bulunuyor.





Enstitü çalışmalarını 4 araştırma programı ekseninde yürütüyor. Sözde farklılıkların barış içinde bir arada var olmalarını mümkün kılan eşitlikçi toplumsal duyarlılığının artması ve diyalogun gelişmesi amacıyla araştırmalar yayımlayarak ilgililerin dikkatine sunuyor; konferans, sempozyum, panel, çalıştay, atölye ve raporlar aracılığıyla bilgi paylaşımına katkı sağlıyor.





