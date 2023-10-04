‘SİHA Sezgin’ için sonun başlangıcı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında “Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçu yönünden Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti.

Fezleke hazırlanmıştı

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırladığı fezlekeyi, Adalet Bakanlığına göndermişti. Bakanlık da fezlekeyi, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına sunmuştu. TBMM Başkanlığına iletilen fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

BULDAN, BEŞTAŞ, Enginyurt

Öte yandan, bazı milletvekillerinin dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin yeni fezlekeler de TBMM Başkanlığına sunuldu. İşte o milletvekilleri: Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Süreç nasıl işliyor?

Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından Karma Komisyonun söz konusu raporu oylamaya sunuluyor. Genel Kurul’da kabul edilmesi halinde, milletvekilinin dokunulmazlığı, söz konusu dosya için kaldırılmış oluyor. Meclis Başkanlığı, dosyayı Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığına gönderiyor. Bakanlık da dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili hakkında gereğinin yapılması için dosyayı ilgili savcılığa havale ediyor.

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