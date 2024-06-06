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Dünya SİHA saldırısında İsrail askeri öldü, alan zarar gördü! İsrail'e darbe konusu gündemde: Dünyaya önemli mesaj
Dünya

SİHA saldırısında İsrail askeri öldü, alan zarar gördü! İsrail'e darbe konusu gündemde: Dünyaya önemli mesaj

Yeniakit Publisher
2024-06-06 17:05:00 -
SİHA saldırısında İsrail askeri öldü, alan zarar gördü! İsrail'e darbe konusu gündemde: Dünyaya önemli mesaj

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Çavuş Rafael Kauders'in SİHA saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Çavuş Rafael Kauders'in SİHA saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Saldırıda bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in kuzey sınırında ölen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
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