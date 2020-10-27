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Dünya SİHA korkusunu bunu da yaptırdı! Ermeni komutanlar bakın nereye sığındı
Dünya

SİHA korkusunu bunu da yaptırdı! Ermeni komutanlar bakın nereye sığındı

Azerbaycan'ın kullandığı Türk SİHA'ları karşısında ağır darbe alan Ermenistan ordusu, hedef olmamak farklı alternatifler buluyor. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan şimdi de askeri komuta toplantısını anaokulunda yaparken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:34:00 -
SİHA korkusunu bunu da yaptırdı! Ermeni komutanlar bakın nereye sığındı

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan cephesinde büyük motivasyon kaybına neden oldu. Ermenistan ordusunun üst düzey komutanlarının hayatını kaybetmesi ve yaralanması, cephedeki askerlerin de savaşmasını olumsuz yönde etkiliyor.

Anaokulunda kritik toplantı

Asker cephesindeki panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Ermeni yetkililer SİHA'lara yakalanmamak için farklı yollar deniyor. Son olarak Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, beraberindekilerle birlikte bir anaokulunda askeri komuta toplantısı yaparken fotoğraflandı.

Sözde Karabağ lideri, Türk SİHA'larına hedef olmamak için daha önce de bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken kameralara yansımıştı. Harutyunyan'ın açık havada basın demeci verdiği sırada askerlerinin gökyüzünde SİHA aradığı anlar da geçtiğimiz günlerde medyaya yansımıştı.

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