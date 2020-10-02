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Dünya SİHA korkusu Ermeni'yi bitirdi
Dünya

SİHA korkusu Ermeni'yi bitirdi

Ermenilerin korkulu rüyası oldu. Azerbaycan ordusunun etkin biçimde kullandığı SİHA’ların cephe hattına desteğe giden birlikleri ve ikmal araçlarını vurması sonrası Erivan, çatışmadaki askerlerine takviye yapamıyor ve mühimmat gönderemiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:56:00 -
SİHA korkusu Ermeni'yi bitirdi

Türk SİHA’ları işgal altındaki Karabağ’da Ermenilerin kâbusu oldu... Azerbaycan ordusunun, pazar günkü saldırılara karşı başlattığı harekat sürerken Ermeni güçlere ağır kayıplar verdirmeyi sürdürdü. Gece gündüz aralıksız süren çatışmalarda geri alınan onlarca köy ve stratejik noktanın yanı sıra Ermeniler silah ve mühimmat olarak da ağır darbe vuruldu. Özellikle Fuzuli kentinin ve Ağdere bölgesinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi operasyonları sürerken, dün Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait birçok nokta yine başarıyla imha edildi. Fuzuli yönündeki 4’üncü taburu ağır topçu ateşine tutulan Ermenistan ordusu insan gücü ve askeri teçhizat açısından ağır kayıplar verdi.

Azeri ordusu, dünkü çatışmalarda cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’ın 1 Uragan roketatar sistemi, 2 OSA hava savunma sistemi, 8 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 16 tankı, 4 D-20 obüs topu ve 2 kamyonu imha ettiğini açıkladı.

Tabur yolsa imha edildi

Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları Azerbaycan askerlerinin eline geçti. 3 binden fazla Ermeni askerinin yanı sıra toplamda Erivan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi ve 5 cephane deposu yok edildi.

Sahadaki başarının en önemli unsuru Türk SİHA’ları Ermenilerde öyle korku bıraktı ki Erivan cephe hattına destek göndermiyor. Azeri Savunma Bakanlığı, “Ermeni askeri birlikleri, alt birimlerine lojistik destek konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Vurulmaktan korkan lojistik görevlileri cepheye asker takviyesi, mühimmat ve akaryakıt teslim etmiyor” dedi.

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