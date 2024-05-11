SİHA ile Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi...MSB, sosyal medyada duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini sosyal medyada paylaşılan MSB duyurdu! 'Ara, Bul, Yok Et' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğine dikkat çekildi.
Açıklamada, “Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.