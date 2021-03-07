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Gündem SİHA ile ateşlenen MAM-L füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Gündem

SİHA ile ateşlenen MAM-L füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalara yer verildi. Söz konusu paylaşımda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 13:20:00 - 2021-03-07 13:28:16

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış yapıldığı ve hedefin tam isabetle vurulduğu bildirildi.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA'dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz'deki su üstü hedefi tam isabetle vuruldu.

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