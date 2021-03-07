SİHA ile ateşlenen MAM-L füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalara yer verildi. Söz konusu paylaşımda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış yapıldığı ve hedefin tam isabetle vurulduğu bildirildi.
Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA'dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz'deki su üstü hedefi tam isabetle vuruldu.