"SİHA" iddiası sonrası Türkiye ve İngiltere arasında kritik temas
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA'lardan satın alacağı ileri sürülen İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace ile NATO Karargahı'nda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, Ben Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
"Türkiye İngiltere'den SİHA alacak" iddiası
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye'den SİHA talep eden İngiltere için, "Onlara SİHA'lar konusunda farklı seçenekleri sunduk" demişti.