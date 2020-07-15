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Ekonomi

Sigortasız çalışan işçi ceza alır mı?

Sigortasız çalışan işçiye ceza var mı? Sigortasız ya da eksik evrakla çalışan milyonlarca işçi, bu sorunun üstesinden gelmek, sigortalarının olması içi çaba serf etmek zorundalar. Son zamanlarda sigortasız işçi sayısı bir hayli çoğaldı. Korkan ya da hakkını arayan çalışanlar "Sigortasız çalışan işçinin cezası nedir?" araştırması yapıyor. Peki istihdam edilen işçinin sigortasız olduğu anlaşılırsa, ceza alması muhtemel midir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:36:00 -
Sigortasız çalışan işçi ceza alır mı?

Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerleri için para cezalarının yanı sıra birtakım idari yaptırımlar da uygulanmaktadır. Uygulanan sigortasız işçi çalıştırma cezası ise işletmenin türüne göre değişiklik gösterir. 

  • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan ve sigortasız işçi çalıştıran iş yerleri: 38 brüt asgari ücret, yani 2020 yılı için 111.834 TL
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olan ve sigortasız işçi çalıştıran iş yerleri: 32 brüt asgari ücret, yani 2020 yılı için 94.176 TL
  • Defter tutmakla yükümlü olmayan ve sigortasız işçi çalıştıran iş yerleri: 29 brüt asgari ücret, yani 2020 yılı için 85.347 TL para cezası uygulanmaktadır.

Görüldüğü gibi sigortasız işçi çalıştırmanın cezası oldukça büyük rakamlarla ifade edilmektedir ve bununla da kalmamaktadır. Bu cezaların yanı sıra;

  • İlgili belgelerin ilgili kurumlara verilmemesinden doğan idari para cezaları
  • Sigortasız işçinin geçirdiği iş kazası ve meslek hastalığı gibi birtakım zararlarla karşı karşıya kaldığında buradan doğan zararların işveren tarafından karşılanması
  • Sigortasız olarak çalıştırılan süreye ait primlerin gecikme zammı ve cezası ile birlikte işverenden tahsil edilmesi gibi oldukça ağır müeyyideler de bulunmaktadır.
  • Ayrıca sigortasız işçi çalıştıran işverenler bir yıl süre ile hiçbir devlet teşvikinden yararlanamazlar.

Sigortasız işçi ceza alır mı?

Hayır. Çünkü sosyal güvenlik düzenlemeleri gereği işçi korunan taraftır ve sigortasız olduğu süre zarfında zaten yeterince mağduriyet yaşamıştır. Bu nedenle sigortasız çalışma değil, sigortasız çalıştırma cezalandırılmaktadır.

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