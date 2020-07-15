Sigortasız çalışan işçi ceza alır mı?

Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerleri için para cezalarının yanı sıra birtakım idari yaptırımlar da uygulanmaktadır. Uygulanan sigortasız işçi çalıştırma cezası ise işletmenin türüne göre değişiklik gösterir.

Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan ve sigortasız işçi çalıştıran iş yerleri: 38 brüt asgari ücret, yani 2020 yılı için 111.834 TL

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olan ve sigortasız işçi çalıştıran iş yerleri: 32 brüt asgari ücret, yani 2020 yılı için 94.176 TL

Defter tutmakla yükümlü olmayan ve sigortasız işçi çalıştıran iş yerleri: 29 brüt asgari ücret, yani 2020 yılı için 85.347 TL para cezası uygulanmaktadır.

Görüldüğü gibi sigortasız işçi çalıştırmanın cezası oldukça büyük rakamlarla ifade edilmektedir ve bununla da kalmamaktadır. Bu cezaların yanı sıra;

İlgili belgelerin ilgili kurumlara verilmemesinden doğan idari para cezaları

Sigortasız işçinin geçirdiği iş kazası ve meslek hastalığı gibi birtakım zararlarla karşı karşıya kaldığında buradan doğan zararların işveren tarafından karşılanması

Sigortasız olarak çalıştırılan süreye ait primlerin gecikme zammı ve cezası ile birlikte işverenden tahsil edilmesi gibi oldukça ağır müeyyideler de bulunmaktadır.

Ayrıca sigortasız işçi çalıştıran işverenler bir yıl süre ile hiçbir devlet teşvikinden yararlanamazlar.

Sigortasız işçi ceza alır mı?

Hayır. Çünkü sosyal güvenlik düzenlemeleri gereği işçi korunan taraftır ve sigortasız olduğu süre zarfında zaten yeterince mağduriyet yaşamıştır. Bu nedenle sigortasız çalışma değil, sigortasız çalıştırma cezalandırılmaktadır.