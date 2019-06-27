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Sigortalılık süresi şartı önemli

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun emeklilik yaşına ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:05
Sigortalılık süresi şartı önemli

Soru: Benim sigorta başlangıcım 17.5.1995 tarihi olup primim 5760 gün oldu. Doğum tarihim ise 16.6.1964’dür. Ben bu ay emekli olabilir miyim? (Timuçin S.)

Cevap: Emeklilik için gerekli olan üç şarttan prim gün şartını ve yaş şartını tamamlamış olmakla birlikte 25 yıl sigortalılık süre şartını 17.5.2020 tarihinde tamamlayacaksınız. Bu nedenle 17.5.2020 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yapmışsanız 11 aylık askerlik borçlanması ödeyerek sigorta başlangıcını 17.6.2019 tarihine getirerek bu ay emekli olma hakkını kazanabiliyorsunuz.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:05
  1. Ben bu ay emekli olabilir miyim?
  2. Emeklilik
  3. prim gün şartı
  4. sigortalılık süre şartı
  5. askerlik
  6. askerlik borçlanması
  7. sigorta başlangıcı

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