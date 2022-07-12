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Ekonomi Sigortalı çalışan sayısı bir yılda 767 bin arttı
Ekonomi

Sigortalı çalışan sayısı bir yılda 767 bin arttı

Türkiye'de sigortalı sayısı, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 767 bin kişi artarak 25 milyon 29 bin kişi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 13:18:00 -
Sigortalı çalışan sayısı bir yılda 767 bin arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı, geçen yıl yüzde 96,7 ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Kurumun gelirleri, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 35,9 milyar lira arttı. 2020'de yüzde 67,5 olan prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık ödemelerini karşılama oranı, 2021'de 8 puan artarak yüzde 75,5'e yükseldi.

10 sigortalının 4'ü İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da

Kurumun sigortalı sayısı, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, 767 bin kişi artarak 25 milyon 29 bin kişi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa, aktif sigortalıların en fazla olduğu iller olarak sıralandı. Bu illerdeki sigortalı sayısı toplam sigortalıların yüzde 42'sini oluşturdu.

Bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, 4/a (SSK) kapsamında zorunlu sigortalı sayısı 612 bin kişi, 4/b (Bağ-Kur) zorunlu sigortalı sayısı 78 bin kişi arttı. Böylece, bu yıl nisan itibarıyla 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı 16 milyon 406 bin, 4/b kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı 3 milyon 32 bin oldu.

İş yeri sayısı 2 milyon 99 bine ulaştı

Kuruma kayıtlı iş yeri sayısı, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, 71 bin 792 artarak, 2 milyon 99 bine ulaştı. İş yeri sayısı en çok artan iller sırasıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Muğla olarak sıralandı. Aynı dönemler kıyaslandığında, emekli sayısı 327 bin 764 kişi artarak 13 milyon 764 bine yükseldi. Emekli sayısı en çok artan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

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