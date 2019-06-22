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Sigorta sektörü Ordu’da buluştu

Ordu Sigorta Acenteleri Derneği (ORSAD) organizasyonluğunda Türkiye Sigortacılık İstişare Toplantısı 21-22-23 Haziran tarihlerinde Ordu ilinde gerçekleşti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:42
Sigorta sektörü Ordu’da buluştu

Ordu Sigorta Acenteleri Derneği (ORSAD) organizasyonluğunda Türkiye Sigortacılık İstişare Toplantısı 21-22-23 Haziran tarihlerinde Ordu ilinde gerçekleşti.


Bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale, modern hayatın en önemli unsurlarından biri sigortacılığın bankacılık sektöründen çok daha önemli bir sektör haline geldiğine dikkat çekti.


Gale, şöyle konuştu: “Eğer sigortacılık olmazsa tarım yapılamaz, madencilik yapılamaz, sanayi yapılamaz. Bu gördüğümüz bütün ekonomik faaliyetlerin arkasında sigorta var. Ancak bunu topluma iyi anlatmanız lazım. Toplum sigortayı bir angarya olarak görüyor. Dolayısıyla bizim artık sigortayı hakikaten herkesin ihtiyacını hissederek yapılması gereken bir şey olarak, tanıtımını yapmamız gerekmektedir. Sigorta sektörü bu ülkenin en önemli diğer sektörlerinden bir tanesidir, öyle de olması gerekmektedir. Türkiye 2071’de, 2100’de dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi olacaksa sigorta sektörü de buna çok önemli katkılarda bulunacaktır. Sigortacılık modern dünyanın en önemli, en iyi buluşlarından birisidir. Bunun iyi çalışması hem ülkemizin, hem toplumumuzun, hem de hepimiz için iyi bir şey olduğunu biliyorum.”


Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Başkanı Murat Büyükçelebi, toplantının hayırlı kararlara vesile olmasını diledi. Büyükçelebi, “Biz illerde istişare toplantıları yaparak, birçok meslektaşımızı yaptığımız faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu istişareler sonucunda olabildiğince bize menfaat getirebilecek, bizim sorunlarımızı çözebilecek imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Toplantımızın içerisinde sponsorlarımızın gerçekleştireceği bir takım sunumlar göreceğiz. Umarım hepimiz için başarılı bir toplantı olur. Buradan aldığımız bilgilerle işimize katkı sağlayabileceğimiz bir imkan daha ortaya çıkarırız“ dedi.



"Sigorta sektörü birlik içinde olmalı"


İstişare toplantısı hakkında bilgi veren ORSAD Başkanı Nevzat Yavuz da birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu zamanda Türkiye’nin yedi bölgesinden toplantıya katılan sektör paydaşlarına teşekkür etti. Yavuz, toplantımıza destek veren Quick Sigorta A.Ş, TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Homer Auto Servıce Genel Müdürlüğü ve Ordu Medical Park Hastanesine teşekkür etti.


ORSAD Başkanı Yavuz, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:


“Sigortacılık sektörü, kişilerin ve firmaların karşılaştığı çeşitli risklere karşı güvence sağlayan, tasarrufu artıran geleceğini finansal olarak teminat altına alan ve uzun vadeli yatırımlara kaynak sağlayan yönleriyle tüm ülkeler için önem arz eden bir sektördür. Gelişmiş bir sigorta sektörü, gelişmiş bir ülke olmanın ilk şartlarından biridir. Bizlerde bu ve buna benzer toplantılarla sigortacılık sektörünü geliştirmek, sektörün yaşadığı sorunları masaya yatırmak suretiyle bir araya gelmekteyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz zamanımızı, sigortacılık sektörünün karşılaştığı olumsuzluklara karşıda aynı birlik beraberliği göstererek bertaraf edeceğimize inanıyorum.”


Daha sonra, Findeks yetkilisi Ebru Ceyhun, Medical Park Ordu Hastahanesi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ulvi Güney ve Homer Auto Service Genel Müdürü Haluk Yeşilbayrak kendi branşlarında bir gerçekleştirdi. Quıck Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Program sigorta sektörü hakkında yapılan karşılıklı istişarelerin ardından son buldu.


Gerçekleşen toplantıya, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu Sigorta Acenteleri Dernek Başkanı Nevzat Yavuz, Quıck Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Homer Auto Service Genel Müdürü Haluk Yeşilbayrak, Findeks yetkilileri, Medical Park yetkilileri ve çok sayıda sigorta acentesi katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:42
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