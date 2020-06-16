Sigorta primi iadesi için başvuru nasıl yapılır?

Emeklilik için aranan yaşı doldurduğu halde emekli olacak kadar primi bulunmayan sigortalılardan talep edenlere, ödedikleri prim ‘yaşlılık toptan ödemesi' adı altında iade ediliyor.

Prime esas kazanç tavanını aşan tutarlar için sigortalı adına yatırılan sosyal güvenlik primleri ve işsizlik sigortası primleri iade edilir. 2020 yılı için 22.072 TL’lik tavan üzerinden sigortalı adına aylık 3.090.30 TL sosyal güvenlik primi, 220.70 TL de işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam 3 bin 310 TL kesilir.

Yukarıdaki örneğimizde yer alan, aynı anda iki işverenden ayda 25 bin lira brüt ücret kazanan 4/a’lı kişi için ise 3500 TL sosyal güvenlik primi, 250 TL de işsizlik sigortası olmak üzere 3 bin 750 lira prim kesintisi yapılır. Tavanı aşan (25.000-22.072=2.928) tutar üzerinden yapılan yüzde 15 oranındaki prim kesintisi olan 439 lira iade edilir. Tavanı aşan tutar için işverenden de prim kesintisi yapılmasına rağmen, sadece işçi payına düşen primler iade edilir.

Prim iadesi almak için nereye başvurulur?

Tavanı aşan kazançlardan kesilen işçi primlerinin iade edilebilmesi için işçinin dilekçe ile talepte bulunması gerekir. İşçi talep etmediği takdirde SGK kendiliğinden ödeme yapmaz. Talebin sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekir. SGK, dilekçe verilen tarihi izleyen ay içinde bir defada ödeyerek iade işlemini gerçekleştirir.