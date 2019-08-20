Sigorta öncesi doğum için borçlanma yok

Soru: 14.7.2003 tarihinden bu yana Bağ-Kurluyum. Başka sigortam yok. 2000 yılından önce doğan 3 çocuğum var, borçlanma yapma hakkım var mı, ne zaman emekli olabilirim. Daha ne kadar prim ödemem lazım. Ayşenur B.

Cevap: Mevcut yasaya göre sigorta öncesi doğumlar için borçlanma yapılamıyor. Sigortalılık başlama tarihini dikkate aldığımızda 15 yıl yani 5400 gün primle 60 yaşında 25 yıl yani 9000 gün primle 58 yaşında emekli olmaya hak kazanacağınız anlaşılıyor. Ticari faaliyetinizin devam etmesi halinde zorunlu olarak Bağ-Kur primi ödemeniz gerekecek. SSK primi ödemesine geçmeniz halinde de 7000 gün primle 58 yaşında emekli olabilirsiniz.