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Sigorta öncesi askerlik yapan borçlanarak emekliliği erkene alır

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, "sigorta öncesi askerlik yapıp borçlanarak emekliliği erkene alma" konusuna ilişkin gazetemize yöneltilen bir soruyu cevapladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:02
Sigorta öncesi askerlik yapan borçlanarak emekliliği erkene alır

Soru: Ben 15.2.1969 doğumluyum. Sigortam 1.1.1992 tarihinde başladı. 18 ay askerlik yaptım. Ne kadar borçlanırsam erken emekli olurum?

Tarık Ş.

Cevap: Askere gittikten sonra ilk defa sigortalı çalışmaya başlayanların askerlik borçlanması yapması halinde ilk sigortalılık başlangıcı, borçlanılan gün kadar geriye gider. İşte bu geriye giden sigorta başlangıcı 8.9.1999 öncesi oluyorsa askerlik borçlanması yapmak sigortalıyı bazen bir bazen iki sene önce emekli yapar. Eğer askerliğinizi sigortadan önce yani 1.1.1992 tarihi öncesinde yapmış iseniz 8 ay askerlik borçlanması sonrası sigorta başlangıcınız 1.5.1991 tarihine çekileceğinden, en az 5525 gün prim ödemeniz koşuluyla 52 yaşını tamamlayacağınız 15.2.2021 tarihinde emekli olabileceksiniz. Askerliğinizi sigortalı olduktan sonra yapmışsanız borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı değiştirmeyecek ve emeklilik yaşınız 53 olacaktır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:02
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  8. prim
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  10. emeklilik yaşı

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