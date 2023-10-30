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Ekonomi Sigorta maliyetleri bu yüzden artıyor!
Ekonomi

Sigorta maliyetleri bu yüzden artıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 14:41:00 - 2023-10-30 14:41:48
Sigorta maliyetleri bu yüzden artıyor!

Doğal afet kaynaklı hasarların maliyeti son 5 yılda iki kat artarken sektör de depremin beklendiği illerde maliyet analizinde bulunuyor.

Son yıllarda artan doğal felaketler, yükselen enflasyon ve ekonomideki diğer gelişmeler, sigorta ve reasürans sektöründe de değişime neden oldu. Doğal felaketlerin görülme sıklığı artarken, reasürans maliyetlerinin de yükseldiğini belirten Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, “2017’ye kadar doğal afet kaynaklı hasarlar yılda 50 milyar dolara ulaşıyordu. Bu oran son beş yılda 100 ila 130 milyar dolar seviyesine ulaştı.” dedi.

Deprem bölgesinde maliyet yüksek

“Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak özellikle yangına ve depreme yönelik maliyet artışı bekliyoruz.” diyen Yılmaz şöyle devam etti:" Şimdiden depremin beklendiği illerde konut ve DASK gibi poliçelerin yanı sıra ticari segmentte de talep artışı söz konusu. Ancak talepteki artışa rağmen sigorta şirketlerinin ilgili bölgelerdeki maliyetleri, iş kabulünü olumsuz etkilerken; deprem riski yüksek bölgelerde iş kabul etme oranları daralabilir.”

Sektör dönüşüm içerisinde

Atınç Yılmaz, sektörle ilgili şu bilgileri verdi: “Sektör büyük bir dönüşüm içinde. 2021 yılına kadar reasürans sektöründe maliyet açısından sakin bir süreç devam ederken, 2021’den itibaren durum farklılaşmaya başladı. Reasürans piyasasında artan maliyetlerin etkileri tüm dünyada görülüyor. 2023’e bakarak 2024 yılında da reasürans maliyetlerinin biraz daha yavaşlayarak ama artış trendine devam edeceğini görüyoruz. 2023 yılında maliyetlerdeki hızlı artışın 2024 yılında da hız kesse de devam edeceği yönünde.

Dünyadaki reasürans firmaları; fiyatlar yeterli bir seviyede olduğu müddetçe kapasite verebileceklerini, fiyatlarda yeterli artışları görmedikleri durumlarda kapasitelerini azaltma yoluna gideceklerini ya da veremeyeceklerini beyan ediyorlar. Bu noktada öncelik, risklerini iyi yöneten firmalara verilecek.”

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