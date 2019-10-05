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Sigorta başlangıcı nasıl öğrenilir? E-SGM E-DEVLET Sigorta girişi sorgulama

Yeni bir işe başladığında sigorta kayıdı başlamasıyla sigorta girişi yapılmış olur. Sigorta giriş tarihi emeklilik için oldukça önemli ve belirleyici bir faktördür. Sigorta girişinin ne kadar erken olduğu ne kadar erken emekli olunacağıyla ilişkilidir. Vatandaşlar Sigorta başlangıcı nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Sigorta başlangıç tarihi E- SGM veya E-devlet sistemleri üzerinden öğrenilebilmekte. Peki E-devlet E-SGM sigorta başlangıcı nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:39
Sigorta başlangıcı nasıl öğrenilir? E-SGM E-DEVLET Sigorta girişi sorgulama

Yeni bir işe başladığında sigorta kayıdı başlamasıyla sigorta girişi yapılmış olur. Sigorta giriş tarihi emeklilik için oldukça önemli ve belirleyici bir faktördür. Sigorta girişinin ne kadar erken olduğu ne kadar erken emekli olunacağıyla ilişkilidir. Vatandaşlar Sigorta başlangıcı nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Sigorta başlangıç tarihi E- SGM veya E-devlet sistemleri üzerinden öğrenilebilmekte. Peki E-devlet E-SGM sigorta başlangıcı nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Sigorta giriş tarihi neden önemlidir?

Eğer işe başladığınız tarihi hatırlamıyorsanız ve başladığınız tarihle sigorta tarihinizi karşılaştırmak istiyorsanız SGK üzerinden sigorta girişi sorgulamanızı yaparak öğrenmeniz mümkündür. Ayrıca sorgulama ile öğreneceğiniz sigorta başlangıç tarihi sayesinde iş verenin zamanında ödemelerini yapıp yapmadıklarını görebilirsiniz. Bu da sizin en doğal haklarınızdandır. Çünkü bazı işverenler parayı olabildiğince geç yatırmaktadırlar. Bu durumda da sizin emeklilik gününüz daha ileri tarihlere doğru gitmektedir.

Sigorta başlangıcı nasıl öğrenilir?

Bu işlem için artık çok kolay bir yol var. Daha önceden SGK koridorlarında belki de saatlerce sıra bekleyerek yapabileceğiniz bu işlemi artık çok kısa sürede internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Sigorta başlangıcımı nasıl öğrenebilirim sorgulamalarını yine internet üzerinden farklı yollarla gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulamalar E-SGM üzerinden veya E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilir. Sorgulama işlemiyle çalıştığınız gün sayısına, primlerinizin ödendiği tarihe ve 9000 gün olan çalışma süresinden geriye ne kadar kaldığı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sorgulama çeşitlerine gelecek olursak E-SGM üzerinden yapılan sorgulama şifresiz ve daha basit bir işlemdir. E-Devlet sorgulamaları 3 tip olarak yapılır ve E-Devlet şifresi gerekmektedir. E-Devlet şifresi size özgü bir şifre olup en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz. Şifre temin bedeli 2 tldir. Ayrıca E-Devlet şifrenizi bir yere not ederek lütfen kimseyle paylaşmayınız.

E-SGM sigorta başlangıcı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İlk yapmanız gereken aşağıdaki linke tıklamaktır. Yönlendirileceğiniz sayfada bir takım kimlik bilgileri istenecektir. Bu bilgiler; TC kimlik numarası, İl, doğum yılı, cilt numarası ve aşağıdaki kutucukta yer alan güvenlik kodudur. Bu bilgileri doğru bir şekilde girip sorgulama işleminizi başarabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:39
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