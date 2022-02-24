Sigorta başlangıcı 2000 EYT’den yararlanır mıyım? EYT’den yararlanacak mıyım?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında emeklilikte yaşa takılanların (EYT'liler) merakla beklediği düzenlemeyle ilgili bilgi verdi. Konunun bu hafta Mecliste görüşüleceğini belirten Akbaşoğlu, beş aşamalı süreç yönetimi üzerinde çalışıldığını söyledi. Akbaşoğlu, asgari ücret, memur ve emeklilerin durumunun ele alınması, 3600 ek gösterge, belediyelerdeki çalışanlar dahil olmak üzere bütün sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi ve EYT'lilerinin durumunun ele alındığı beş aşamalı süreç yönetimi üzerinde çalışıldığını ifade etti. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşesinde ilk sigorta girişi 2000 yılında olan bir vatandaşın EYT’den yararlanır mıyım? sorusuna cevap verdi.

Sigorta başlangıcı 2000 olan EYT’den yararlanır mı?

1983 doğumluyum, hâlâ çalışıyorum. 1.8.2000 ilk işe girişim ve prim olarak 7300 günüm var. EYT’den yararlanacak mıyım? sorusuna Noyan Doğan şu şekilde cevap verdi: "Sizin durumunuzda çalışma süresi şartı aranmadan, 7000 prim gün ve 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz. EYT’ye yönelik düzenlemenin nasıl olacağı kesin değil ancak sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlara yönelik düzenleme yapılacağı ağır basıyor. Yaşınız 39, dolayısıyla, EYT ilgili bir düzenleme olsa bile sizin yaşınızda olanların bu düzenlemeden yararlanması olası gözükmüyor."