Signal uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Signal uygulaması (app) nedir, nasıl kullanılır? WhatsApp alternatifi Elon Musk'ın önerdiği Signal’in farkı ve özellikleri...

Signal Advance adı verilen şirket 0.60 dolardan işlem görüyordu ancak yatırımcıların yüklenmesiyle birlikte mesajlaşma uygulamasıyla bağlantısı olmayan şirketin hisseleri 2 gün içinde yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı.

Signal nedir?

Signal uygulamasına destek veren isimler arasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden da yer alıyor. Uygulamanın internet sitesinde görüşlerine yer verilen Snowden, Signal'i her gün kullandığını ifade etmişti.

WhatsApp'in kurucularından Brian Acton ve güvenlik araştırmacısı ve kriptograf Moxie Marlinspike tarafından kurulan Signal, şifreli bir anlık mesajlaşma uygulaması. Signal ile mesajlaşmanın yanında sesli ve görüntülü arama yapılabiliyor. Kullanıcıların tüm iletişimlerini uçtan uca şifreleyen uygulama Signal Vakfı tarafından geliştirilip, destekleniyor. Signal'i öne çıkaran ve güvenilir kılan en önemli özelliklerinden biri ise uygulamanın açık kaynak kodlu olması.

Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulaması. Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirmektedir. İnternet üzerinden dosyaları, sesli mesajları, görselleri ve videoları içerebilen kişiler arası veya grup mesajları göndermek için kullanılır. Mobil uygulamaları ayrıca bire bir sesli ve görüntülü arama yapabilir ve Android sürümü SMS uygulaması olarak da işlev görebilir.

Signal nasıl kullanılır?

Kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabiliyor. Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da mevcut. Signal'ın avantajı ise WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik. Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Signal’in mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor.

Edward Snowden ve Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey gibi isimlerin de Signal uygulamasını kullandığı biliniyor.

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