Signal nasıl kullanılır? Signal görüntülü konuşma nasıl yapılır? Signal mesajlaşma nasıl olur?

Signal sahip olduğumuz en geliştirilebilir şifreleme aracı. Signal, uçtan uca şifreleme konuşmalarınızı güvende tutar. Signal nedir? Signal nasıl kullanılır? Nereden indirilir? Signal'in özellikleri nelerdir? Signal ve Whatsapp arsındaki farklar nelerdir? WhatsApp gizlilik politikasını yeniledi ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını bildirdi. Güncellenen sözleşmeyi kabul etmeyenler, 8 Şubat'tan sonra WhatsApp'ı kullanamayacak. Whatsapp’ın kullanıcı verilerine erişeceğini duyurmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı’ndan kritik bir adım geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 11 Ocak’tan itibaren, gazetecilere yaptığı bilgilendirmeleri Whatsapp yerine BİP üzerinden yapma kararı aldı.

Signal nedir?

Yazılı, sesli iletiler, fotoğraflar, videolar, GIFler ve dosyaları ücretsiz olarak paylaşın. SMS ve MMS ücretlendirmesine tabii olmamanız için Signal telefonunuzun veri bağlantısını kullanır. Signal'de tüm sesli ve görüntülü aramalarınız, dosya paylaşımlarınız, kısacası uygulama içinde gerçeklesen her şey üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifreleniyor.

Signal nasıl kullanılır?

WhatsApp gizlilik politikasını yeniledi ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını bildirdi. Güncellenen sözleşmeyi kabul etmeyenler, 8 Şubat'tan sonra WhatsApp'ı kullanamayacak. Peki, Signal nedir? Signal nasıl kullanılır? Nereden indirilir? WhatsApp alternatifi Signal'in özellikleri nelerdir? İşte detaylar. Signal kendini gizliliğe önem veren bir mesajlaşma uygulaması olarak tanımlıyor. Bu uygulamada uçtan uca şifreleme (Açık kaynaklı Signal Protocol) kullanılıyor. Kullanımı ücretsiz ve kolay olan uygulamanın mesajlaşma ve görüşmelere ise erişim izni yok.

Signal görüntülü ve sesli arama var mı?

Signal klasik mesajlaşma dışında, diğer uygulamalarda da yer alan sesli ve görüntülü arama özelliklerine sahip. Gönderilen fotoğraflar üzerinde çizim, kırpma, döndürme dahil olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz düzenleme özelliği var. Fotoğraflar için ayrıca yazı yazma aracı da bulunuyor.Signal tarafından sunulan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:-Mesajlaşma-Görüntülü ve sesli arama-Grup sohbetleri-Fotoğraf, video, ses gibi medyaları gönderme-Belirli bir süre sonra kaybolan mesajlarAyrıca uygulama üzerinden ücretsiz SMS gönderme imkanı da bulunuyor.

Signal nasıl indirilir?

Signal uygulamasının Android ve iOS sürümleri mevcut. Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.