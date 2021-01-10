Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Bip ile bilgisayardan görüntülü konuşma olur mu? Bip bilgisayara nasıl indirilir, Bip bilgisayara nasıl bağlanır? Bip bilgisayara indirilir mi? soruları WhatsApp'ın AB ülkeleri dışındaki kullanıcılarına dayattığı zorunlu güncelleme ve güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini kabul etmenin zorunlu olmasıyla birlikte yerli uygulama olan Bip’e de rağbet arttı. Bip kullanmak isteyenler Bip nasıl indirilir, Bip bilgisayardan görüntülü konuşma oluyor mu? sorularını sormakta. Peki BiP Web var mı? İşte Bip uygulamasının detayları.