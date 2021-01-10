Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir
Bip ile bilgisayardan görüntülü konuşma olur mu? Bip bilgisayara nasıl indirilir, Bip bilgisayara nasıl bağlanır? Bip bilgisayara indirilir mi? soruları WhatsApp'ın AB ülkeleri dışındaki kullanıcılarına dayattığı zorunlu güncelleme ve güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini kabul etmenin zorunlu olmasıyla birlikte yerli uygulama olan Bip’e de rağbet arttı. Bip kullanmak isteyenler Bip nasıl indirilir, Bip bilgisayardan görüntülü konuşma oluyor mu? sorularını sormakta. Peki BiP Web var mı? İşte Bip uygulamasının detayları.
Turkcell BiP, insanlar ile internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması olarak karışımıza çıkıyor.
Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı?
BiP'i bilgisayarınızdan veya tabletinizden de bipweb.com adresi üzerinden kullanabilirsiniz. İndirme gerçekleştikten sonra uygulamayı açıp telefon numaranızı girebilirsiniz.
Bip bilgisayardan görüntülü konuşma nasıl yapılır?
WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi ve gizlilik güncellemesi dayatmasına karşı tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Bip’i indirip isek mesajlaşma ister de 10 kişiye kadar görüntülü konuşma imkanına sahip olabilirsiniz. Bip ile hızlı, güvenli ve eğlenceli konuşmaya başlamak için https://web.bip.com/login girişi yapılır.
Telefonunuzdan BiP'i açın, yüklü değilse yükleyin
BiP Menü’den Profil > BiP WEB adımına gidin
Sağ bölümde gördüğünüz QR kodunu BiP’ten okutun
Artık Bip uygulaması bilgisayarda kullanımına hazır. İstediğiniz arkadaşınızla mesajlaşabilir ya da görüntülü konuşabilirsiniz.