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Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!

Almanya Dışişleri eski Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin, sınırında bir PKK devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğini belirterek, 'Türkiye, PKK/YPG'nin şimdiki güç boşluğunu doldurmasına asla izin vermez.' dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:57
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!

Bild gazetesine konuşan Almanya Dışişleri eski Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması önerisinin AB tarafından reddedildiğini hatırlatarak, bunun bir hata olduğunu söyledi.

Gabriel, "Türkiye'nin, Esed’in kendi halkını bombalamasını engellemek amacıyla Suriye üzerinde önerdiği uçuşa yasak bölge, Almanya'nın da dahil olduğu AB tarafından veto edildi. Geriye dönüp baktığımda bu bir hata. O sırada herkes şöyle düşündü: Aman ikinci bir Afganistan olmasın. Sonunda yine de mülteci akınından dolayı bir iç savaş ile karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Hataların eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başladığına dikkati çeken Gabriel, "Eski ABD Başkanı birliklerini çekmek istiyordu ve doğacak boşluğu doldurmak için de YPG ile birlikte çalıştı. Elbette tüm yalanlamalarına rağmen, PKK'nın Suriye kolunun Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol edeceğini biliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye PKK devletine asla izin vermez”

Gabriel, Türkiye'nin, sınırında bir terör örgütü devleti kurulmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Türkiye’nin, Suriye sınırındaki bir PKK devletine asla izin vermeyeceğini tüm taraflar açık bir şekilde biliyordu. Türkiye, PKK/YPG'nin şimdiki güç boşluğunu doldurmasına asla izin vermez. Türk askerleri bundan dolayı Afrin’e girmişti." yorumunda bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 08:57
  1. Sigmar Gabriel
  2. Almanya
  3. YPG
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. suriye
  6. türkiye

YORUM YAZ

  • mertmert21 dk önce
    Türk devletlerinden destek veren varda benmi rastlamadım.
  • Ali Ali 36 dk önce
    Almanlardada dogruyu gören var

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