Siğilin tedavisi var mı?

Siğiller; derinin üst tabakasına veya mukozaya yerleşen Human Papillomavirüs / HPV olarak bilinen bir virüse ait infeksiyonlar.. Bulaşıcıdır. İnsandan insana bulaşabildiği gibi, hayvandan da bulaşabilir. Fakat hayati tehdidi olan bir hastalık değildir. Genital siğiller hariç. Edeb bölgesindeki siğillerde kanser riski vardır. Siğillerin şekli, bulunduğu bölgeye veya tipine göre değişir. Bununla beraber, genellikle deriyle aynı renkte, kabarık, nasırımsı sert bir görünümdedirler. Bağışıklık sistemi güçsüz kalmış kimselerde nükseder. Onun için tedavisinde dahi bağışıklık sistemini güçlendirme çabası gösterilir. Daha çok çocuklarda ve gençlerde görülür ama ırsî olduğunu düşündüren durumlar da vardır.

TEDAVİSİ

Sarmısak anti virüs özelliği olan bir bitki türüdür. Onun için her gün en az 2-3 diş yemekte fayda vardır. Siğil tedavisinde tercihen taze sarmısak yenilmesi tavsiye edilmektedir..



Ellerde veya vücudun herhangi bir yerinde siğiller oluştuysa, bir diş sarmısağı siğilin üzerini örtecek şekilde koyun. Üzerini bir yara bandı veya temiz bir bez parçası ile sarın. Siğil üzerine koymuş olduğunuz sarmısağı her gün değiştirmeniz gerekir. Bu kürü en az 10 gün boyunca uygulamalısınız. Siğillerin giderek küçülüp yok olduğunu göreceksiniz.

DİPNOT: Siğiller bulaştıktan sonra hemen meydana çıkmazlar. Kuluçka dönemi günlerce hatta aylarca sürebilir. El, ayak tabanı ve düz siğillerin bulaşma riskleri düşüktür. El sıkmakla virüs bulaşması zordur.