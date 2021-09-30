Siğil tedavisinde çözüm “kriyoterapi”

Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, siğiller hakkında yaptığı bilgilendirmede tip, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında konuşarak, en etkili tedavi yönteminin ‘kriyoterapi’ olduğunu ifade etti.

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, siğiller hakkında açıklamalarda bulundu. Siğillerin oluşumundan ve yayılımından bahseden Bereket, dolaylı bulaş riskini arttıran ortak kullanım eşyaları konusunda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Tanı ve tedavi yöntemlerine de değinen cildiye uzmanı, kriyoterapi tedavisinin bu rahatsızlıkta etkili olduğuna dikkat çekti.

Siğiller konusunda genel bilgi veren Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, ‘’Siğiller mukoza ve cilt üzerinde meydana gelen benin (iyi huylu) lezyonlardır. HPV adı verilen bir virüs kaynaklıdır. Siğiller en çok ellerde, ayaklarda, yüzde, genital bölgede ve makat bölgesinde görülür. Genellikle zararsızdırlar. Siğiller insanlar arasında yayılımı direkt ya da indirekt temas ile olur. Kötü huylu oluşumlara dönüşüm özellikle genital bölgede siğili olan, bağışıklık yetmezliği bulunan kişilerde tespit edilir. Siğilin oluşum nedenlerinin kesin bir cevabı olmasa da bağışıklık sisteminin zayıf olduğu kişilerde daha sık görüldüğü söylenebilir” dedi.

Virüslerin neden olduğu siğillerin son derece bulaşıcı olduğunu belirten Uzm. Dr. Turgay Hasan Bereket, bu siğillere neden olan virüslerin doğrudan veya dolaylı olarak bulaşabildiğini kaydetti. Bulaşma riskinin arttığı durumlara değinen Cildiye Uzmanı Bereket, “Siğiller doğrudan kişiden kişiye, bazen de dolaylı olarak havlu veya tıraş bıçağı gibi nesneler yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle siğili olan kişilerle yakın temastan ve kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçınmak gerekir. Virüsün vücuda alınması ile siğilin ortaya çıkması arasında dört hafta ila sekiz ay kadar bir süre vardır. Ciltte yara varsa siğil virüsleri ile enfekte olmak daha kolay hale gelir. Aynı zamanda cildin nemli ya da ıslak olması bulaşma riskinde artışa neden olur” ifadelerini kullandı.

Kriyoterapi tedavisinin özellikle yaşlı hastalarda, cerrahi bir işlem olmadığı için konfor sağladığını dile getiren cildiye uzmanı, bu tedavi ile siğillerde tekrarlamanın da diğer yöntemlere göre daha az olduğunu aktardı. Bereket, “Kanama ve komplikasyon riski, kriyoterapi tedavisinde diğer yöntemlere göre daha azdır. Hızlı ve uygulaması kolaydır. Tedavi sonrası bazı kişilerde HPV virüsü pasif duruma geçer ve siğil tekrarlamaz. Bazı bireylerde ise bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle tekrarlayabilir. Bu nedenle tedavi sonrası bağışıklığın güçlendirilmesi önem arz eden bir konudur’’ diye belirtt