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Yerel Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti
Yerel

Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta siğil ameliyatı olmak için gittiği hastanede operasyon sırasında fenalaştığı öne sürülen polis memuru Vedat Tuğrul, nakledildiği Bakırköy'deki hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:29:00 -
Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü Beşiktaş Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana geldi.  İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Vedat Tuğrul (30) genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan Tuğrul, işlem esnasında fenalaştı. 

Doktorlar, fenalaşan polis memurunu Bakırköy'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Vedat Tuğrul hayatını kaybetti.

Savcılık inceleme başlattı

Tuğrul'un ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.

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