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Ekonomi Sigarayı bıraktıracak zam! Rakam sızdı
Ekonomi

Sigarayı bıraktıracak zam! Rakam sızdı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 08:10:00 - 2024-07-30 08:14:38
Sigarayı bıraktıracak zam! Rakam sızdı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya büyük bir zammın geleceğini açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam miktarının firmalar arasındaki rekabet nedeniyle eksik olarak yansıtıldığını belirterek, ağustos ayında sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu.

"TEMMUZ ZAMMI AZDI"

Tele1 televizyonuna konuşan Dündar, temmuz ayında gelen zamların 8-9 lira civarında olması gerektiğini ancak bir sigara grubunun fiyat listesini daha az miktarda zamla güncellemesi nedeniyle diğer grupların da zammın geri kalan kısmını ertelediğini belirtti.

"SİGARAYA AĞUSTOS'TA 4-5 TL ZAM GELECEK"

Zammın ertelenmesi sebebiyle tekel bayi işletmecilerinin zor durumda kaldığını belirten Erol Dündar, "Ortalama 4 - 5 TL zam gelecek. Ağustosun ilk iki haftası içinde gelecek." dedi.

VERGİ ARTIŞI ZAMLARI TETİKLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), geçen ay altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıklamasıyla birlikte alkollü içki ve sigaraya yansıtılan ÖTV miktarı artırılmıştı. Vergi miktarının artırılması üzerine sigara ve alkol grupları da fiyat listelerini art arda güncellemişti.

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