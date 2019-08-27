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Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar?

Sigaraya 5 TL zam mı yapıldı? Sigara fiyatları ile ilgili yapılan açıklamaya ve güncel sigara fiyatları listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Sigaraya zam geldi mi? Geçtiğimiz zam da karar Resmi Gazete'den açıklanırken, ortaya atılan bu iddia da herhangi bir açıklama olmaması vatandaşları araştırmaya iten konular arasında yer alıyordu.British American Tobacco (BAT) ‘dan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, sigaraya zam geldi mi?

27 Ağustos 2019 Salı 10:22
Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar?

Sigaraya 5 TL zam mı yapıldı? Sigara fiyatları ile ilgili yapılan açıklamaya ve güncel sigara fiyatları listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Sigaraya zam geldi mi? Geçtiğimiz zam da karar Resmi Gazete'den açıklanırken, ortaya atılan bu iddia da herhangi bir açıklama olmaması vatandaşları araştırmaya iten konular arasında yer alıyordu.  British American Tobacco (BAT) ‘dan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, sigaraya zam geldi mi?

6 Nisan tarihi itibariyle güncellenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 lira olmuştu. Sigaraya zam yapıldığı iddialarına ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı. 

 

Sigaraya zam mı yapıldı?

Sosyal medyada kullanıcıları, sigaraya 5 TL daha zam geleceği iddialarına tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı. Konuyla ilgili BAT'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz"

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:22
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