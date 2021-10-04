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Ekonomi Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?
Ekonomi

Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam yapıldı? soruları sigara kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlığa zararlı olan sigaradan yılda binlerce insan hayatını kaybederken, sigaradan kaynaklı sağlık sorunları yaşayanların sayıları da bir o kadar fazla. Tütününü yel parasını el aldığı sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddiaları sonrası sigara fiyatları merak edilir oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 10:00:00 - 2021-10-04 10:01:18
Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam haberini Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı ve kurucusu Özgür Aybaş duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir tablo ile sigaraya zam geldiğini duyuran Aybaş, zamlı sigara fiyatlarını da açıkladı.

Sigara ne kadar zamlandı?

Son zammın ardından; 16 Türk lirası olan sigaralar, 17 Türk lirası, 17 Türk lirası olan sigaralar 18 Türk lirası, 18 Türk lirası olan sigaralar 19 Türk lirası oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 Türk lirası olurken, en ucuz sigara 15,50 Türk lirası oldu.

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