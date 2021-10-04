Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam yapıldı? soruları sigara kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlığa zararlı olan sigaradan yılda binlerce insan hayatını kaybederken, sigaradan kaynaklı sağlık sorunları yaşayanların sayıları da bir o kadar fazla. Tütününü yel parasını el aldığı sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddiaları sonrası sigara fiyatları merak edilir oldu.