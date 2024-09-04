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Aktüel Sigaraya bir zam daha geliyor! O isim konuyu masaya yatırdı: Yenileme yapacaklar, Eylül tarihlerinde yaşanacak
Aktüel

Sigaraya bir zam daha geliyor! O isim konuyu masaya yatırdı: Yenileme yapacaklar, Eylül tarihlerinde yaşanacak

Yeniakit Publisher
2024-09-04 01:05:00 - 2024-09-04 01:50:27
Sigaraya bir zam daha geliyor! O isim konuyu masaya yatırdı: Yenileme yapacaklar, Eylül tarihlerinde yaşanacak

Sigara fiyatlarına, temmuz ve ağustos ayında yapılan zamların ardından bu ay içinde bir zam daha gelmesi bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, eylül ayında sigara fiyatlarına yeni bir zam geleceğini duyurdu.

Sigara fiyatlarına, temmuz ve ağustos ayında yapılan zamların ardından bu ay içinde bir zam daha gelmesi bekleniyor. Sigaraya zam fiyatlarında yenileme yapılacağı belirtildi.

ekonomim haberine göre göre, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, fiyatlara 3 ila 5 lira arasında artış yapılacağını açıkladı.

Tarih verdi

Zammın, eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirten Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz“ dedi.

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