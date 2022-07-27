Sigaraya bir zam daha!

Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarındaki sigara fiyatlarına 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yeni zam geldi. Buna göre Parliament, Marlboro, Murattı, Lark, L&M sigaralarına 2 TL zam geldi.

Sigara zam mı geldi, sigara zammı sonrası yeni fiyatları kaç para oldu sorusu 27 Temmuz Çarşamba günü en çok aranan konulardan biri oldu. Ocak ayından beri 3 kez zamlanan sigara fiyatlarına güncelleme yapıldı ve Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarındaki sigaralara 2 lira zam yapıldı. Buna göre Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı ise 27.50 lira olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü. İmperial grubuna da gelen 2 TL'lik zam sonrasında en düşük fiyatlı sigarası 25 lira oldu. Peki Parliament, Marlboro, Lark, L&M, Muratti sigara fiyatları kaç para oldu?

3 kez zam geldi: Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL’den 0.79 TL’ye çıktı.

İlk zam JTI grubuna gelmişti: Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam yapıldığını 1 Temmuz Cuma günü duyurmuştu.

Sigara fiyatlarına zam geldi mi: Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasına göre JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara zam yapıldı.

Hangi marka kaç para oldu: Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üç sigara grubuna daha (BAT, Philip Morris, İmperial) 2 TL zam geldiğini duyurdu.

2022 yılında sigara fiyatlarına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi sigara fiyatlarına uygulanmayacak.