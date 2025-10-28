  • İSTANBUL
Sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı!
Alican Öztekin
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Bilim insanları sigaranın zararlarına bir yenisini daha ekledi. Son yapılan araştırmaya göre, sigara içmek yalnızca akciğerleri değil, vücuttaki birçok organı da beklenenden daha fazla etkiliyor. Uzmanlar, sigaranın damar yapısını bozarak beyne giden oksijen miktarını azalttığını, bu durumun da unutkanlık ve erken yaşta bilişsel gerilemeye yol açabileceğini belirtiyor.

Daha önce kalp, akciğer ve ağız sağlığı üzerindeki olumsuz etkileriyle bilinen sigaranın, artık beyin fonksiyonlarını da ciddi biçimde zayıflattığı kanıtlandı. Araştırmacılar, düzenli sigara içenlerin beyin yaşlanmasının içmeyenlere göre ortalama 5 yıl daha hızlı gerçekleştiğini açıkladı.

Sağlık otoriteleri, “Sigaranın güvenli dozu yok. Her nefes, hücrelere zarar veriyor” uyarısında bulunarak vatandaşları sigarayı bırakmaya çağırdı.

