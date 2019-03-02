'Sigaram yok' diyen genci bıçakladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, sigara istediği 15 yaşındaki gençten olumsuz yanıt alınca, bıçakla kolundan yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet A. (20), kendisine sigara vermeyen Özgür A.'yı (15) bıçakla yaraladı.



Olay, İnegöl’e bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür A.'nın yanına gelen Mehmet A., sigara istedi. Özgür A.nın ‘’Sigaram yok’’ demesi üzerine öfkelenen saldırgan, bıçakla genci kolundan yaralayıp kaçtı. Bölgeden geçen vatandaşlar olayı 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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