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Gündem Sigara yasağı başlıyor! O tarihten sonra doğan kimse satın almayacak
Gündem

Sigara yasağı başlıyor! O tarihten sonra doğan kimse satın almayacak

Yeniakit Publisher
2024-07-18 10:22:00 - 2024-07-18 10:33:53
Sigara yasağı başlıyor! O tarihten sonra doğan kimse satın almayacak

İngiltere'de hükümet, yeni sigara yasağını devreye sokuyor. Plana göre 1 Ocak 2009'da ve sonrasında doğan hiç kimse yasal olarak tütün satın alamayacak.

İngiltere'de yeni dönem başlıyor...

Sigarayı yasaklama planı ilk olarak eski başbakan Rishi Sunak tarafından ortaya atılmış olsa da, yeni başbakan Keir Starmer bunu yasalaştırma sözü verdi.

İngiltere Kralı Charles da dün yaptığı konuşmada sigara yasağından bahsederek planı destekledi.

2009 sonrasında doğan kimse satın almayacak

Plan, 1 Ocak 2009'da ve sonrasında doğan hiç kimsenin yasal olarak tütün satın alamaması anlamına geliyor.
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Ayrıca elektronik sigaraların satışına ve pazarlamasına da sınırlamalar getirilecek.

"Bir neslin en büyük halk sağlığı yasası"

Sunak tarafından ilk kez sunulduğunda yasa tasarısı tüm partilerin desteğini aldı ve "bir neslin en büyük halk sağlığı yasası" olarak adlandırıldı.

Milletvekilleri nisan ayında 383'e karşı 67 oyla yasa tasarısı lehine oy kullandı.

Ancak yasa tasarısı, meclisten geçemeden genel seçim çağrısı yapıldığı için düşürüldü.

Sigara yasağı nasıl işleyecek?

Independent'ın aktardığı bilgilere göre, Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı'nın Yeni Zelanda'da geçen Aralık ayında getirilen ve 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara tütün satışının yasaklandığı önlemlere benzer bir formatta olması bekleniyor.

Reformlar, yasal sigara içme yaşının giderek artırılmasını ve gelecek neslin sigara satın almasının yasaklanmasını içeriyor.

Eğer İngiltere 2027 yılına kadar kuralları uygulamaya koyarsa, şu anda 14 yaş ve altındaki hiç kimse sigara satın alamayacak.

Reformun önü açılacak

Geçtiğimiz yıl Muhafazakar Parti konferansında konuşan Sunak, yasağın mevcut sigara içicilerinin sigara içme hakkını ellerinden almayacağını söylemişti.

Yasa tasarısı ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik çekiciliğini azaltmak için elektronik sigara satışlarında ve markalamasında reform yapılmasının önünü açıyor.

Yapılan araştırmalar, çocukların mentol gibi diğer tatlara kıyasla sakız ve pamuk şeker gibi tatları tercih ettiğini gösterdiğinden, bu tür tatların da yasaklanması söz konusu olabilir.

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Yorumlar

hiç

Hiçbir işe yaramayacağı gibi özentiyi arttırır.

Huseyin

Bı sektör yahudirin elinde olduğu sürece bişey olmaz. Herkes siğarayı alır
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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