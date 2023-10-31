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Gündem Sigara Yanıkları, Dayak, Cinsel Saldırı Girişimi: Yerleşimci hırsızlar ile İsrail Askerleri Filistinlilere işkence yapıyor
Gündem

Sigara Yanıkları, Dayak, Cinsel Saldırı Girişimi: Yerleşimci hırsızlar ile İsrail Askerleri Filistinlilere işkence yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:45:00 -
Sigara Yanıkları, Dayak, Cinsel Saldırı Girişimi: Yerleşimci hırsızlar ile İsrail Askerleri Filistinlilere işkence yapıyor

İsrail gazetesi Haaretz, Batı Şeria'da İsrailli askerlerden üç Filistinliye saatler süren işkence yaptıklarını Batı Şeria'da geçen hafta bir grup İsrail askeri ve Yahudi yerleşimcinin üç Filistinliye işkence ettikleri yazdı.

Haaretz'e konuşan işkence mağdurları, 12 Ekim'de gerçekleşen olayda iç çamaşırlarına kadar soyularak bağlandıklarını, saatlerce dövüldüklerini ve fotoğraflandıklarını söyledi.

İşkenceci asker ve yerleşimcilerin, bağladıkları Filistinlilerin üzerine tuvaletlerini yaptıkları, birinin üzerinde sigara söndürdükleri ve bir diğer Filistinliye de bir cisim yardımıyla tecavüz girişiminde bulundukları iddia edildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve bir subayın açığa alındığı duyuruldu.

Ramallah'ın 15 kilometre kadar doğusundaki El-Seek Vadisi'nde gerçekleşen olayın, Filistinlilerin yaşadığı bir köyün tahliye edildiği sırada gerçekleştiği kaydedildi.
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İddiaya göre, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından Yahudi yerleşimcilerin sıklıkla saldırdığı köy büyük oranda boşalmıştı. Kalan bir grup Filistinli de 12 Ekim sabahı, iki solcu İsrailli aktivist ve iki Filistinli aktivistin yardımıyla köyden ayrılmaya hazırlanıyordu.

Filistinli aktivistler 46 yaşındaki Muhammed Mattar ve 27 yaşındaki Muhammed Halid, köyden ayrılarak Ramallah'a dönmek için araçlarına bindikleri sırada, 20-25 İsrail askerini taşıyan iki kamyonetin bölgeye geldiğini söyledi.

Askerler tarafından yerlerde sürüklenerek dövüldüklerini söyleyen iki Filistinli, üniforma içindeki bazı kişilerin daha önce bölgede gördükleri Yahudi yerleşimciler olduğunu belirtti.

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

EYYY YAHUDİLER ZAMANINDA HİTLER SİZİ DİRİ DİRİ FIRINLARDA YAKMIŞLARDI İYİ YAPMIŞ PİSLİK HERİFLER,O HİTLER AZ BİLE YAPMIŞ AMA İNŞALLAH SİZİDE TÜRKLER ..DEN KAN ALACAK KAN...AZ KALDI SABREDİN PARAYLA DEĞİL ACELE ETMEYİN....

işkence edenler

benim yasım itibarıyla söyleyeceklerim işkence edenler haksız sekilde davrananlar kul hakkı yiyenlere mevlam gösteriri ve onlarıda mazlumun karışısına cıkarırı örnek .karabağ savaşı
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