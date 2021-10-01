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Ekonomi Sigara ve otomobil vergisine düzenleme! 3 katına çıkabilir
Ekonomi

Sigara ve otomobil vergisine düzenleme! 3 katına çıkabilir

Meclise sunulan yasa teklifiyle cumhurbaşkanının sigaradan alınan asgari maktu vergi ile otomobillerden alınan özel tüketim vergisini artırma yetkisi genişletiliyor. Buna göre cumhurbaşkanı söz konusu vergileri üç katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 23:44:00 -
Sigara ve otomobil vergisine düzenleme! 3 katına çıkabilir

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan torba yasa teklifiyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılacak.

Cumhurbaşkanının yetkisi artırıldı

Değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi ile motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisini bir katına kadar artırma yetkisi üç katına çıkartılacak.

Cumhurbaşkanı ayrıca Ötv uygulamasında motorlu taşıtlar için farklı matrah grupları oluşturmaya, matrah grupları ve motor gücü itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak. Cumhurbaşkanı'nın söz konusu vergileri sıfıra kadar indirme yetkisi de devam edecek.

ATV ve UTV yüzde 25 ÖTV'ye tabi tutulacak

ATV (All Terrain Vehicle – Her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle – Çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tipleri fiziksel ve teknik özelliklerine göre farklı gümrük tarife istatistik pozisyonlarında gösterilebildiği için ÖTV kapsamı dışına çıkartılabiliyor. Bunun önüne geçmek amacıyla tüm ATV ve UTV araçlar yüzde 25 ÖTV'ye tabi tutulacak.

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