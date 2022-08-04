"Sigara parasına konut" sözüyle tanınıyordu... Erdoğan'a övgü

Sabah gazetesi Yavuz Donat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut projesini değerlendirdi ve eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ile görüşmesini aktardı.

Donat'ın yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi olmayanlara, uygun şartlarla, "81 ilde 150 bin konut" müjdesini verdi... Önemli proje... Acil ihtiyaç... Dileriz hemen düğmeye basılır, inşaatlar yükselir.

"Geçmişte de" ülkemizde konut konusunda sorunlu dönemler oldu.

Ama... "Vizyonla... Büyük projelerle" sorunlar aşıldı.

Hatta... "Günde bir paket sigara parası" aylık taksitle... Binlerce, on binlerce insan, eve kavuştu.

Bugün... "Sosyal konut" üzerine bir ufuk turuna ne dersiniz?

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Turgut Özal

Gazetelerde, "ev sahibi-kiracı kavgalarının" manşet olduğu yıllar... 1970'ler... 1980'lerin ilk yılları.

Kiracı örgütleri, sık sık Anıtkabir'e giderlerdi... Ev sahiplerini, Atatürk'e şikâyet ederlerdi.

1983... Turgut Özal, Başbakan oldu.

Ve arkadaşlarını çağırdı:

- Bu sorunu ya çözeceğiz... Ya da çözeceğiz... Sıvayın kolları.

Kollar sıvandı... Hükümet bir karar aldı:

- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi kurulacaktır... Sosyal konut hamlesi başlayacaktır.

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Mehmet Keçeciler

Konya Belediye Başkanı olduğu zaman, 43 yaşındaydı... Yıl 1977.

Göçün yoğun olduğu yıllar... Doğu'dan... Güneydoğu'dan. "Gecekondu sektörünün" altın dönemi.

Mehmet Keçeciler, hemen "proje" üretti... Hazineden arsa aldı... "Şehrin biraz dışında." Gecekondu önleme bölgesi.

İhtiyacı olana 500 metrekare arsa... Üzerine 100 metrekare ev yapabilir... "Proje... Altyapı... Sosyal tesis... Okul... Cami... Park" belediyeden.

Arsa için düşük bir bedel... Düşük taksit... "Kira verir gibi öde."

1977'nin gecekondu önleme bölgesi, bugün, Konya'nın seçkin bir yerleşim yeri.

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Vahit Erdem

Sene 1984... Vahit Erdem, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi'nin ilk başkanı... Ve kurucusu.

1988'e... Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na atanana kadar... "500 bin konut" bitti.

Bir kısmı, "yarım kalmış kooperatiflerdi." Onlara kredi verildi.

Ankara-Eryaman'da, 40 bin konutluk bir proje... İstanbul-Halkalı... İzmir... Adana... Tam bir sosyal konut seferberliği.

Başbakan Turgut Özal ile İzmir'e gitmiştik... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, bizi gezdiriyordu... Özal, sosyal konut inşaatlarını görünce... Dedi ki:

- Mantar gibi yükseliyorlar.

Dün... Vahit Erdem ile "o günleri" konuşuyorduk... Söz Erdoğan'ın, "150 bin konut" projesine gelince... Vahit Erdem düşüncesini söyledi:

- Yerinde bir proje... Doğru politika... Önemli... Mutlaka gerçekleşmeli.

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Aytaç Durak

Adana... Aytaç Durak'ın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ilk dönemi.

Kuzey Adana'da... 200 bin konutluk proje... Altyapı belediyeden... TOKİ destekli... 100 lira ver, sosyal konut için "kuraya" gir.

Düşük taksit... Uzun vade.

Başbakan Turgut Özal ile birlikteydik... Adana'da... Sosyal konut inşaat bölgesinde... Özal sordu:

- Aytaç... Aylık taksit kaç lira?

- Sigara parasına Sayın Başbakanım... Sigara içmesin... Bir aylık sigara parasını taksit olarak ödesin.

Dün, Aytaç Durak ile sohbet ediyorduk... Dedi ki:

- Sayın Cumhurbaşkanı'nın, "Konut seferberliği... 81 ilde 150 bin konut" projesi çok doğru.

Unutmadan... Aytaç Durak, "Erdoğan'a şaşı bakar... Karşıdır."

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Mehmet Özhaseki

Sene 1994... Mehmet Özhaseki, Kayseri- Melikgazi Belediye Başkanı... Kayseri'nin merkez nüfusu, 420 bin.

Özhaseki... 2015'te... Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bıraktı... Merkez nüfus, 1 milyon 200 bin.

Böylesine hızlı büyüyen bir kentte... Gecekondu patlaması kaçınılmaz.

Mehmet Özhaseki, TOKİ ile konuştu... "Bize yer gösterin, belediye olarak altyapısını hemen yapalım... Okul, çevre düzenlemesi, cami, park."

TOKİ-Belediye işbirliği... "Sosyal konutlar, ucuza geldi."

Bitmedi... Mehmet Özhaseki, ayrıca arsa üretti... 4 milyon metrekare... "Gecekondu önleme bölgesi."

Sonra da evi olmayanlara çağrıda bulundu... "500 metrekare arsa... Üzerine 90 metrekare ev yapabilirsiniz... İşte evinizin projesi... Evde oturun, bahçede sebze yetiştirin... Tavuk besleyin."

Arsa bedeli sudan ucuz... Düşük taksit... Bir anda, 16 bin konut yapıldı. O bölgede bugün, "100 bin" konut var.

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Haydi, temel atmaya

Meşhur sözdür: "Mahkeme kadıya mülk değildir."

Devirler gelir geçer... Önemli olan geride bırakılan eserlerdir.

Evi olmayanlara... Alt ve orta gelir gruplarına... 81 ilde 150 bin konut... "Önemli bir hedef... Büyük bir proje."

"Olaya" günlük siyasetin at gözlüğünden bakılmamalı... "Konu" kısır particiliğin mezesi yapılmamalı.

Dört gözle bekliyoruz... "Seferberlik" hemen başlamalı... 81 ilde temeller atılmalı.