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Ekonomi Sigara ne kadar oldu? Sigara fiyatı ne kadar oldu? Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL?
Ekonomi

Sigara ne kadar oldu? Sigara fiyatı ne kadar oldu? Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatı ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Muratti, Lark fiyatına ne kadar zam yapıldı? soruları sağlıa zararlı olmasına rağmen sigara kullanmaktan geri durmayan vatandaşlar tarafından son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Peki Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL zam geldi? İşte 8 Aralık sigara zam listesi fiyatlarına göre Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Muratti, Lark zamlı fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:18:00 - 2021-12-08 11:52:47
Sigara ne kadar oldu? Sigara fiyatı ne kadar oldu? Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL?

Günlerdir sosyal medya üzerinden sigaraya zam yapıldığına ilişkin bir algı oluşturulmuştu. Sosyal medyada oluşturulan sigara zammı algısı sigara zammını isteyen üreticilerin yüzünü güldürdü. 8 Aralık güncel zamlı sigara fiyatları listesi yayınlandı. Sigara zam listesine göre en düşük sigara fiyatı 17.5 lira oldu, en yüksek sigara fiyatı ise 25 lira oldu. Zam kararı olan Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M sigaraları bulunuyor. Yeni zamlı sigara fiyatları listesi Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından paylaşıldı. Peki, Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL zam geldi? İşte, 2021 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyat listesi.

 

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