0553 313 94 23

Sigara molasında namaza izin yok

Saat başı sigara molası verilen bir kâğıt fabrikasında çalışan Seyfettin Kulaoğlu’na, inancı gereği kılmak istediği namaz için, fabrika yöneticilerince izin verilmediği öğrenildi. Konuyla ilgili görüş almak istediğimiz fabrika yetkilileri ise “yoğun” olduklarını belirtmekle yetindi.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:17
Sigara molasında namaza izin yok

İşçi haklarının korunması, iyileştirilmesi, çalışma şartlarının işçiler lehine düzenlemesinin sıklıkla gündeme geldiği günümüzde, bazı işyerleri hâlâ çağdışı, hakkaniyetsiz uygulamaları sürdürebiliyor. Bunun bir örneği İzmir'de Levent Kağıt Fabrikası’nda yaşanıyor.

Namaz kılamazsın!

Kağıt Fabrikasında çalışan Seyfettin Kulaoğlu, saat başı sigara molası verildiğini, ancak inancı gereği kılmak istediği namaza, fabrika yöneticilerince izin verilmediğini ifade etti. Akit’e konuşan Kulaoğlu, “16 Nisan 2018 tarihi işe ilk giriş tarihim. Ambalaj bölümünde işe girdiğim ilk gün saat 15.00’da çay molasında bizim ambalaj bölümünden sorumlu arkadaşa namaz kılacağımızı söyledim. O da burada namaz kılmanın yasak olduğunu söyledi. Namaz kılmak için ısrar ettim o da üretim müdürüne konuyu aksettirebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Sonra üretim müdürü olan Erhan Türkozan beni yanına çağırdı. Daha önce birisinin namaz kıldığını ve ‘abarttığını’ söyleyerek namaz kılmanın yasak olduğunu söyledi. Ben de sadece çay molasında kılmak istediğimi söyledim. ‘Hayır’ dedi. İşimi aksatmayacağımı söyledim. Yine ‘hayır’ dedi. Sadece 5 dakika farzı kılmam için izin istedim ama ‘hayır’ dedi. Eğer ısrar edersem işi bırakıp gidebileceğimi söyledi. Ben de daha önce çalıştığım yerden 3 ay maaş alamadığım için kendimce mecburen kabul ettim. Sonra eve gidince namazlarımı kaza etmeye başladım” dedi.

Kulaoğlu, “05.02.2019 tarihinde yapmakta görevli olduğum görevleri hatırlattığı halde yapmamakta ısrar etmem nedeniyle iş akdim feshedildi. Ama ben bütün görevlerimi yerine getiriyordum. Ben ambalaj bölümünde çalışıyordum. Ama beni başka bölümlere işe gönderiyorlardı. Ben de bunun yasal olmadığını söyledim. Üretim müdürü: ‘Bana kuzu lazım’ dedi. Ben de kuzu olmadığımı söyledim” şeklinde konuştu.

İş güvenliği uzmanına konuyu anlattığını ifade eden Kulaoğlu “İş güvenliği uzmanı Göknur hanım konuyu anlatmama rağmen o da işverenden yana çıkıp şikayetlerimi üretim müdürüne anlatmış. Onlar da beni bu sebepten ihbar tazminatı vermeden işten çıkardılar. Geçtiğimiz yıl ramazan ayının birinci iş günü kaza geçirip 85 gün raporlu olmama rağmen ve sağ ayak baş parmağım sakat kalmasına rağmen işten çıkardılar” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin görüşüne başvurmak üzere, Levent Kağıt Fabrikası’nı aradık. Ancak fabrika yetkilileri “yoğun” olduklarını belirtmekle yetindiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:17
  1. İzmir
  2. İşçi hakları
  3. Levent Kağıt Fabrikası
  4. Kağıt Fabrikası
  5. Seyfettin Kulaoğlu
  6. sigara molası
  7. Akit
  8. namaz
  9. Erhan Türkozan
  10. İş güvenliği

YORUM YAZ

  • KulKul1 sa önce
    Bu bir imtihandi, amma evde kaza etmekle imtihani kaybetti arkadas. Tevbe etmesi lazim, namazi her halde kilmaloydi gecmi namazmi diye bir ayirim karsisinda daim Allahin emri secilmeli. Eger namazi tercih etmis olsaydi Allah onu beklemedigi yerden riziklandirirdi.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Namazı suistimal edenler olduğu için bu izin verilmiyor. Adam namaz izni alıyor çıkıp gezip geliyor. Aynı şey cuma saati izin alanlar için de böyle. Özellikle belediye çalışanları cuma izni alıp gidiyor kahveye.
  • RECEP KAYA RECEP KAYA 1 sa önce
    Asırlar geçse de zihniyet değişmiyor.Ebu cehil kıtalar dolaşıyor,yıl 2019 hâlâ müslümanlar inancı ile ekmeği arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

(Özel) Kastamonu Pastırması, fiyatıyla altınla yarışıyo
  1. (Özel) Kastamonu Pastırması, fiyatıyla..
  2. Reyhanlı saldırısının son duruşmasında..
  3. Ankara kulislerini hareketlendiren..
  4. Elazığ’da 16 çift, nikah için 14..
  5. CHP’den istifa eden Kesimoğlu: “Koltuk..
  6. Bakan Pakdemirli: “Geçmiş seçimlere..
  7. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
  8. Adana Demirspor’da Hatayspor..
  9. Şehit Özer kabri başında anıldı
  10. "Yürütürsek adam değiliz dedik, betona..
  11. Denetimli Serbestlik şartları..
  12. Duruşma sonrası öfkeli kadın bebeğini..
  13. PFDK’dan Soldado’ya 1 maç ceza
  14. Özgecan’ın annesi: "Kadın cinayetleri..
  15. Narko Timsah operasyonunda gözaltına..
  16. Ev hanımıydı, önce patron sonra..
  17. Cumhur İttifakından Kula’da gövde..
  18. Isparta’da Seçim Güvenliği Toplantısı
  19. Atıcılık turnuvası
  20. Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka..
  21. Evlenmek için Sevgililer Günü'nü..
  22. THY: "İstanbul Havalimanı’na ortaklık..
  23. Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak..
  24. Vatandaşlara kritik uyarı: Bodrum ve..
  25. 'İstabul Havalimanı' ve 'ortaklık'..
  26. Mehmet Akif İnan, Eğitim Bir Sen’in..
  27. Devrek Ziraat Odasında nöbet değişimi
  28. "NATO Afganistan'da ortaklaşa karar..
  29. Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi..
  30. Belediyenin tiyatro ekibi belgeselde..
Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Ozan Arif hayatını kaybetti!

Günün Karikatürü

14 Şubat 2019
Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı