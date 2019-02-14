Sigara molasında namaza izin yok

İşçi haklarının korunması, iyileştirilmesi, çalışma şartlarının işçiler lehine düzenlemesinin sıklıkla gündeme geldiği günümüzde, bazı işyerleri hâlâ çağdışı, hakkaniyetsiz uygulamaları sürdürebiliyor. Bunun bir örneği İzmir'de Levent Kağıt Fabrikası’nda yaşanıyor.

Namaz kılamazsın!

Kağıt Fabrikasında çalışan Seyfettin Kulaoğlu, saat başı sigara molası verildiğini, ancak inancı gereği kılmak istediği namaza, fabrika yöneticilerince izin verilmediğini ifade etti. Akit’e konuşan Kulaoğlu, “16 Nisan 2018 tarihi işe ilk giriş tarihim. Ambalaj bölümünde işe girdiğim ilk gün saat 15.00’da çay molasında bizim ambalaj bölümünden sorumlu arkadaşa namaz kılacağımızı söyledim. O da burada namaz kılmanın yasak olduğunu söyledi. Namaz kılmak için ısrar ettim o da üretim müdürüne konuyu aksettirebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Sonra üretim müdürü olan Erhan Türkozan beni yanına çağırdı. Daha önce birisinin namaz kıldığını ve ‘abarttığını’ söyleyerek namaz kılmanın yasak olduğunu söyledi. Ben de sadece çay molasında kılmak istediğimi söyledim. ‘Hayır’ dedi. İşimi aksatmayacağımı söyledim. Yine ‘hayır’ dedi. Sadece 5 dakika farzı kılmam için izin istedim ama ‘hayır’ dedi. Eğer ısrar edersem işi bırakıp gidebileceğimi söyledi. Ben de daha önce çalıştığım yerden 3 ay maaş alamadığım için kendimce mecburen kabul ettim. Sonra eve gidince namazlarımı kaza etmeye başladım” dedi.

Kulaoğlu, “05.02.2019 tarihinde yapmakta görevli olduğum görevleri hatırlattığı halde yapmamakta ısrar etmem nedeniyle iş akdim feshedildi. Ama ben bütün görevlerimi yerine getiriyordum. Ben ambalaj bölümünde çalışıyordum. Ama beni başka bölümlere işe gönderiyorlardı. Ben de bunun yasal olmadığını söyledim. Üretim müdürü: ‘Bana kuzu lazım’ dedi. Ben de kuzu olmadığımı söyledim” şeklinde konuştu.

İş güvenliği uzmanına konuyu anlattığını ifade eden Kulaoğlu “İş güvenliği uzmanı Göknur hanım konuyu anlatmama rağmen o da işverenden yana çıkıp şikayetlerimi üretim müdürüne anlatmış. Onlar da beni bu sebepten ihbar tazminatı vermeden işten çıkardılar. Geçtiğimiz yıl ramazan ayının birinci iş günü kaza geçirip 85 gün raporlu olmama rağmen ve sağ ayak baş parmağım sakat kalmasına rağmen işten çıkardılar” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin görüşüne başvurmak üzere, Levent Kağıt Fabrikası’nı aradık. Ancak fabrika yetkilileri “yoğun” olduklarını belirtmekle yetindiler.