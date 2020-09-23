Sigara içenler koronavirüse daha sık yakalanıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sigara içmek için maskesini sık sık çıkaran kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Sigara içenlerde koronavirüs riski

Koranavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Bulaş riskini azaltmak için her gün yeni tedbirler alınıyor. Öte yandan uzmanlar tarafından koronavirüse yakalanma riskini azaltmak için çeşitli uyarılar da yapılıyor. Bu uyarılara Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de bir yenisini ekledi. Özlü, sigara içenlerde bulaş riskinin daha fazla olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özlü, "Sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar." dedi.

"Sigaradan vazgeçmek en doğrusu"

Birlikte sigara içme kültürünün yaygın olduğunu söyleyen Özlü açıklamasının devamında, "Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor.Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu." ifadelerini kullandı.