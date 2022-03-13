Sigara fiyatlarına zam geldi
Sigarada Philip Morris grubu markalara, paket başına 2 lira zam yaptı. Böylelikle en ucuz sigara 23,50 TL'den satışa sunuluyor.
Son günlerde birçok ürün yüksek fiyatla satılmaya başlanırken, bir zam haberi de sigara üzerinden geldi.
Philip Morris grubu 13 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere 2 liralık fiyat artışına gittiğini duyurdu.
En ucuzu 23.5 lira
Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 23 lira 50 kuruştan, en pahalı sigara da 27 lira 50 kuruştan satışa çıkarıldı.
PHILIP GRUBU
Marl RO: 25.00 TL
Marl ED: 25.00 TL
Marl To: 26.00 TL
Marl: 27.00 TL
Parl: 27.50 TL
Parl MID: 26.50 TL
Mur: 25.00 TL
Mur Bl: 24.00 TL
Chst: 23.50 TL
Lrk: 24.00
LM: 23,50
(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)