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Ekonomi Sigara fiyatlarına zam geldi
Ekonomi

Sigara fiyatlarına zam geldi

Sigarada Philip Morris grubu markalara, paket başına 2 lira zam yaptı. Böylelikle en ucuz sigara 23,50 TL'den satışa sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 13:37:00 - 2022-03-13 13:38:08
Sigara fiyatlarına zam geldi

Son günlerde birçok ürün yüksek fiyatla satılmaya başlanırken, bir zam haberi de sigara üzerinden geldi.

Philip Morris grubu 13 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere 2 liralık fiyat artışına gittiğini duyurdu.

En ucuzu 23.5 lira

Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 23 lira 50 kuruştan, en pahalı sigara da 27 lira 50 kuruştan satışa çıkarıldı.

PHILIP GRUBU

Marl RO: 25.00 TL

Marl ED: 25.00 TL

Marl To: 26.00 TL

Marl: 27.00 TL

Parl: 27.50 TL

Parl MID: 26.50 TL

Mur: 25.00 TL

Mur Bl: 24.00 TL

Chst: 23.50 TL

Lrk: 24.00

LM: 23,50

(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)

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